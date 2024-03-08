Epic Games Store, Bu Hafta Astro Duel 2 Oyununu Ücretsiz Hale Getirdi - Son Dakika
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Teknoloji

Epic Games Store, Bu Hafta Astro Duel 2 Oyununu Ücretsiz Hale Getirdi

Epic Games Store, Bu Hafta Astro Duel 2 Oyununu Ücretsiz Hale Getirdi

Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta Astro Duel 2 oyununu ücretsiz olarak sunan platform, oyuncuları galaksi macerasına davet ediyor. Oyunu kütüphanenize eklemek için Epic Games Store'un web sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapmanız yeterli.

08.03.2024 14:20
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Epic Games Store, 2018 yılından bu yana her hafta rastgele bir oyunu ücretsiz hale getiriyor. Birkaç yıl içerisinde binlerce dolarlık yüzlerce yapımı bedava dağıtan platform, bu kampanyasını halen sürdürüyor. Peki Epic Games Store, bu hafta hangi oyunu ücretsiz hale getirdi?

Epic Games 7 Mart ücretsiz oyunu

Bu etkinliği her hafta düzenli olarak gerçekleştiren Epic Games Store, geçtiğimiz günlerde Aerial_Knight's Never Yield adlı bir koşu oyununu bedava dağıtmıştı. Söz konusu bu yapımın değeri ise 20,50 TL idi.

Epic Games Store, Bu Hafta Astro Duel 2 Oyununu Ücretsiz Hale Getirdi

Epic Games Store, bu hafta içinse 149 TL değerindeki Astro Duel 2 oyununu ücretsiz hale getirdi. Platform-dövüş ve uzay-nişancı türlerini birleştiren bu yapımı 14 Mart saat 19.00'a kalıcı olacak şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Popüler oyunun sistem gereksinimleri düşürüldü!

Bir bilim kurgu savaş oyunu olan Astro Duel 2, oyuncuları galaksi macerasına götürüyor. Söz konusu yapım, düşmanlara karşı galaksiyi savunmak üzere kurulu. Oyunda uzay gemilerini yükseltme ve silah özelleştirme gibi seçenekler de var.

Astro Duel 2 oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.

Adım: "Astro Duel 2" sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Astro Duel 2 sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumİşlemci: 64-bit işlemci ve işletim sistemiİşletim Sistemi: Windows 10İşlemci (CPU): 1.5 GHzBellek (RAM): 2 GBEkran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 770/ AMD Radeon R7Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz hale getirdiği oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Epic Games, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Epic Games Store, Bu Hafta Astro Duel 2 Oyununu Ücretsiz Hale Getirdi - Son Dakika

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