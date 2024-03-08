Epic Games Store, 2018 yılından bu yana her hafta rastgele bir oyunu ücretsiz hale getiriyor. Birkaç yıl içerisinde binlerce dolarlık yüzlerce yapımı bedava dağıtan platform, bu kampanyasını halen sürdürüyor. Peki Epic Games Store, bu hafta hangi oyunu ücretsiz hale getirdi?
Epic Games 7 Mart ücretsiz oyunu
Bu etkinliği her hafta düzenli olarak gerçekleştiren Epic Games Store, geçtiğimiz günlerde Aerial_Knight's Never Yield adlı bir koşu oyununu bedava dağıtmıştı. Söz konusu bu yapımın değeri ise 20,50 TL idi.
Epic Games Store, bu hafta içinse 149 TL değerindeki Astro Duel 2 oyununu ücretsiz hale getirdi. Platform-dövüş ve uzay-nişancı türlerini birleştiren bu yapımı 14 Mart saat 19.00'a kalıcı olacak şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Popüler oyunun sistem gereksinimleri düşürüldü!
Bir bilim kurgu savaş oyunu olan Astro Duel 2, oyuncuları galaksi macerasına götürüyor. Söz konusu yapım, düşmanlara karşı galaksiyi savunmak üzere kurulu. Oyunda uzay gemilerini yükseltme ve silah özelleştirme gibi seçenekler de var.
Astro Duel 2 oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;
Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.
Adım: "Astro Duel 2" sayfasına girin.
Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.
Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.
Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.
Astro Duel 2 sistem gereksinimleri
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz hale getirdiği oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Epic Games Store, Bu Hafta Astro Duel 2 Oyununu Ücretsiz Hale Getirdi - Son Dakika Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediyenin araç filosuna toplu ulaşımda kullanılmak üzere iki yeni otobüs dahil edildi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, bölge halkına daha kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti. Otobüslerde çevreci özellikler bulunurken, klima sistemi, engelli rampası ve 2 adet 19 inç LCD monitör gibi donanımlar da yer alıyor. Niloya'nın mobil uygulaması, çocuklara özel olarak tasarlanmış oyunlar içeriyor. Ses eşleştirme, yapboz, nesne toplama gibi aktivitelerle çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı buluyor. Uygulama, güvenli ve eğitici bir alan sağlayarak çocukların zihinsel ve yaratıcı gelişimlerini destekliyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, kısa sürede 40 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Türkiye'de teknolojik ürünlerin giderek yaygınlaşmasında zincir marketlerin de önemli bir payı var. A101, bugünden itibaren satışa sunulan iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE'nin fiyatlarını paylaştı. iPhone 14 Plus'un A101 fiyatı 53.999 TL iken, Galaxy S23 FE'nin fiyatı 22.999 TL olarak belirlendi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Midas Menkul Değerler AŞ şirketine çeşitli sebeplerden ötürü toplamda 27 milyon 778 bin 312 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Midas'a verilen cezanın sebepleri arasında emir iletim sistemi yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması, bilgi sistem altyapısında aksaklıklar, adres teyidi yapılmadan müşterilere hesap açılması gibi durumlar yer alıyor. Avrupa Birliği, Apple ve Epic Games arasındaki çekişmeye el atma kararı aldı. AB, Apple'dan Epic Games'in geliştirici hesabını iOS'tan neden kaldırdığıyla ilgili acil bir rapor talep etti. Apple'ın cezaya çarptırılabileceği konuşuluyor. Google, Japonya hükümetiyle işbirliği yaparak Tokyo'da kapsamlı bir siber güvenlik merkezi kuruyor. Bu merkez, Çin ve Kuzey Kore gibi agresif ülkelere karşı bir koruma kalkanı oluşturmayı hedefliyor. Google, projeden maddi gelir beklemediklerini ve Asya-Pasifik bölgesindeki halklara daha sağlıklı bir internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtiyor. Ayrıca, Hindistan, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerdeki mühendislerin de projeye destek vermesi bekleniyor. Kurulacak merkezde yeni uzmanların yetiştirilmesiyle sektördeki personel açığı da kapatılmaya çalışılacak. Erzurum'da Şükrüpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Trafik Kazası Tespit ve Bildiri Sistemi' projesi, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışmaları'nda birinci seçildi. Proje, kazaların tespit edilmesi ve ilgili mercilere bildirim yapılması amacıyla yapay zeka ve uydu teknolojisi kullanmaktadır. Öğrenciler, sistemin acil müdahale süresini kısaltarak kazazedenin ölüm riskini minimuma indirmeyi hedeflemektedir. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından okullarda siber suçların önlenmesi ve zararların en aza indirgenmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Fatih Anadolu Lisesi ve Halil Tuna İlkokulu'nda 330 öğrenci ve 10 öğretmene güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve yasa dışı bahis teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
GereksinimMinimumİşlemci: 64-bit işlemci ve işletim sistemiİşletim Sistemi: Windows 10İşlemci (CPU): 1.5 GHzBellek (RAM): 2 GBEkran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 770/ AMD Radeon R7Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz hale getirdiği oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Epic Games Store, Bu Hafta Astro Duel 2 Oyununu Ücretsiz Hale Getirdi - Son Dakika
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediyenin araç filosuna toplu ulaşımda kullanılmak üzere iki yeni otobüs dahil edildi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, bölge halkına daha kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti. Otobüslerde çevreci özellikler bulunurken, klima sistemi, engelli rampası ve 2 adet 19 inç LCD monitör gibi donanımlar da yer alıyor.
Niloya'nın mobil uygulaması, çocuklara özel olarak tasarlanmış oyunlar içeriyor. Ses eşleştirme, yapboz, nesne toplama gibi aktivitelerle çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı buluyor. Uygulama, güvenli ve eğitici bir alan sağlayarak çocukların zihinsel ve yaratıcı gelişimlerini destekliyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, kısa sürede 40 binden fazla kullanıcıya ulaştı.
Türkiye'de teknolojik ürünlerin giderek yaygınlaşmasında zincir marketlerin de önemli bir payı var. A101, bugünden itibaren satışa sunulan iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE'nin fiyatlarını paylaştı. iPhone 14 Plus'un A101 fiyatı 53.999 TL iken, Galaxy S23 FE'nin fiyatı 22.999 TL olarak belirlendi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Midas Menkul Değerler AŞ şirketine çeşitli sebeplerden ötürü toplamda 27 milyon 778 bin 312 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Midas'a verilen cezanın sebepleri arasında emir iletim sistemi yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması, bilgi sistem altyapısında aksaklıklar, adres teyidi yapılmadan müşterilere hesap açılması gibi durumlar yer alıyor.
Avrupa Birliği, Apple ve Epic Games arasındaki çekişmeye el atma kararı aldı. AB, Apple'dan Epic Games'in geliştirici hesabını iOS'tan neden kaldırdığıyla ilgili acil bir rapor talep etti. Apple'ın cezaya çarptırılabileceği konuşuluyor.
Google, Japonya hükümetiyle işbirliği yaparak Tokyo'da kapsamlı bir siber güvenlik merkezi kuruyor. Bu merkez, Çin ve Kuzey Kore gibi agresif ülkelere karşı bir koruma kalkanı oluşturmayı hedefliyor. Google, projeden maddi gelir beklemediklerini ve Asya-Pasifik bölgesindeki halklara daha sağlıklı bir internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtiyor. Ayrıca, Hindistan, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerdeki mühendislerin de projeye destek vermesi bekleniyor. Kurulacak merkezde yeni uzmanların yetiştirilmesiyle sektördeki personel açığı da kapatılmaya çalışılacak.
Erzurum'da Şükrüpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Trafik Kazası Tespit ve Bildiri Sistemi' projesi, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışmaları'nda birinci seçildi. Proje, kazaların tespit edilmesi ve ilgili mercilere bildirim yapılması amacıyla yapay zeka ve uydu teknolojisi kullanmaktadır. Öğrenciler, sistemin acil müdahale süresini kısaltarak kazazedenin ölüm riskini minimuma indirmeyi hedeflemektedir.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından okullarda siber suçların önlenmesi ve zararların en aza indirgenmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Fatih Anadolu Lisesi ve Halil Tuna İlkokulu'nda 330 öğrenci ve 10 öğretmene güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve yasa dışı bahis teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
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