Erfelek'te Gençler İçin Bilgilendirme Semineri - Son Dakika
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Erfelek'te Gençler İçin Bilgilendirme Semineri

Erfelek\'te Gençler İçin Bilgilendirme Semineri
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Erfelek'te gençlere sosyal ve dijital bilinç kazandırmak için seminer düzenlendi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde gençlerin sosyal ve dijital hayatta daha bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

Erfelek Gençlik Merkezi, Erfelek İlçe Müftülüğü ve Erfelek İlçe Devlet Hastanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Kur'an kursu öğrencileri Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan doktor tarafından verilen seminerde, günümüz gençliğini yakından ilgilendiren önemli başlıklar masaya yatırıldı. Sunumda; teknoloji, telefon ve internet bağımlılığının olumsuz etkilerinden korunma yolları anlatılırken, akran zorbalığı, bilinçli iletişim, şiddet farkındalığı ve güvenli yaşam konularında gençlere rehberlik edildi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Gençlik Merkezi yetkilileri, "Gençlerimizin hem dijital hem de sosyal yaşamda daha sağlıklı ve güçlü bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarını desteklemeyi sürdürüyoruz. 'Sağlıklı Nesiller, Güçlü Yarınlar' anlayışıyla düzenlenen bu anlamlı buluşmaya katkı sunan İlçe Müftülüğümüze, İlçe Devlet Hastanemize, kıymetli doktorumuza ve katılım gösteren gençlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Erfelek'te Gençler İçin Bilgilendirme Semineri - Son Dakika

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