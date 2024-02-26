Teknoloji

Ericsson Araştırma Türkiye, geleceğin iletişim teknolojileri üzerine odaklanan ROBUST-6G projesine önemli bir katkıda bulunuyor. Bu proje, 6G ağlarının güvenliğini artırmak amacıyla Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi (AI/ML) tekniklerini kullanmayı hedefliyor. ROBUST-6G, gelecekteki siber-fiziksel süreçlerde ortaya çıkacak yeni zorlukları ele alarak, 6G hizmet ve ağlarının bu zorluklar karşısında dayanıklı olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Ericsson Türkiye, 6G'nin güvenlik yol haritasını çiziyor!

Ericsson Araştırma Türkiye'nin bu projedeki rolü, küresel proje koordinatörü olarak, Türkiye'deki bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu, Türkiye'nin gelecek nesil iletişim teknolojileri araştırmasında önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

6G ağlarının başarısı, onların programlanabilir, uyarlanabilir ve verimli olmasına bağlıdır. Ancak, bu özellikler aynı zamanda ağların yönetimini ve işletilmesini karmaşık hale getiriyor. ROBUST-6G, bu karmaşıklığı yönetmek ve siber güvenlik risklerine karşı koruma sağlamak amacıyla, Sıfır Dokunuş Şebeke ve Servis Yönetimi (ZSM) ve AI/ML tekniklerini kullanarak tam otomatik, uçtan uca akıllı şebeke ve hizmet güvenliği yönetim çerçevesi geliştirmeyi hedefliyor.

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Proje, aynı zamanda dağıtık zeka, mahremiyet iyileştirmeleri ve AI/ML'deki şeffaflık gibi alanlarda dayanıklılığı artırmayı ve 6G ağ tasarımında enerji verimliliği sağlayan sürdürülebilir yapay zeka yöntemlerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu çabalar, hem performansı artırırken bilişim gereksinimlerini iyileştirmeyi hem de tüketilen enerjiyi en aza indirmeyi hedefliyor.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, 6G'nin kablosuz iletişim teknolojisinin en yeni nesli olarak her yerde kablosuz zeka sunma potansiyeline sahip olduğunu ve yapay zekanın hem gelecekteki teknolojik gelişmeleri desteklemesi hem de bu teknolojilerin güvenilirliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynayacağını vurguluyor.

ROBUST-6G, Avrupa Akıllı Şebekeler ve Servisler Ortak Girişimi (SNS JU) tarafından desteklenen projeler arasında yer alıyor ve mikroelektroniği, sürdürülebilirliği ve standardizasyon çabalarını ön plana çıkarıyor.

Bu girişim, 6G araştırma alanında yenilikçi yaklaşımları teşvik ederken, teknolojik gelişmelerin toplumsal ihtiyaç ve faydalarla uyumlu hale getirilmesini hedefliyor. ROBUST-6G'nin yanı sıra, SNS JU tarafından fonlanan projeler, 6G teknolojilerinin çeşitli sektörlerde gerçek dünya uygulamalarına aktarılmasını amaçlayan geniş ölçekli deneme ve pilot çalışmaları içeriyor.