Erzurum\'da Kanser Araştırması Desteği

Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum Teknik Üniversitesi) Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Bünyamin Özgeriş'in yürütücülüğünü yaptığı "Potansiyel Biyoaktif Benzil Üreler: Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Geliştirilen proje kapsamında, günümüzde yüksek ölüm oranlarına sahip hastalıklar arasında yer alan akciğer ve kolorektal kanserlerine yönelik yeni nesil biyolojik aktif moleküllerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Bünyamin Özgeriş, çalışmanın çok yönlü biyolojik etkiye sahip yeni moleküllerin geliştirilmesi açısından önemli çıktılar sağlayacağını belirterek, "Bu projede yalnızca antikanser etkisi yüksek yeni bileşikler geliştirmeyi değil, aynı zamanda düşük toksisiteye sahip, oksidatif stresi baskılayabilen ve patojen mikroorganizmalara karşı etkili moleküller elde etmeyi hedefliyoruz. Mevcut kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarının ciddi toksisite, ilaç direnci, oksidatif stres artışı ve enfeksiyonlara yatkınlık gibi önemli dezavantajlar taşıması, çok yönlü biyolojik özelliklere sahip yeni ilaç adaylarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları daha da önemli hale getiriyor. Elde edeceğimiz bulguların, yapı-aktivite ilişkilerinin anlaşılmasına katkı sunmasının yanı sıra gelecekte yeni nesil terapötik potansiyel taşıyan ilaç adaylarının geliştirilmesine yönelik önemli bir bilimsel altyapı oluşturmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM