Erzurum\'dan Zirai Drone ve Akıllı Baston

Erzurum'da öğrencilerin geliştirdiği zirai drone, akıllı baston ve ilaç takip sistemleri, mesleki eğitim fuarında ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı", öğrencilerin geliştirdiği yenilikçi projelerle beğeni topladı. Fuarda; Teknokent Koleji standı, fuar boyunca yoğun ilgi görerek mesleki ve teknik eğitimin uygulamalı yönünü gözler önüne serdi. Eğitimcilerin rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan projeler, gençlerin üretim ve inovasyon kapasitesini ortaya koydu.

Teknokent Koleji öğretmenleri rehberliğinde; öğrenciler tarafından geliştirilen zirai drone, fuarın öne çıkan projeleri arasında yer aldı. Kamera destekli sistemin, tarım alanlarında bitki sağlığını analiz ederek hastalık ve verim kaybını erken tespit etmeyi amaçladığı belirtildi. Standta ayrıca günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik projeler de sergilendi. Akıllı baston, engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarma özelliğinin yanı sıra nabız ölçümü ve ilaç hatırlatma fonksiyonlarıyla dikkat çekti. Ayrıca geliştirilen akıllı ilaç kutusu düzenli ilaç kullanımını takip etmeye yönelik sistemiyle ilgi gördü. - ERZURUM