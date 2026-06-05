Erzurum'dan Zirai Drone ve Akıllı Baston - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'dan Zirai Drone ve Akıllı Baston

Erzurum\'dan Zirai Drone ve Akıllı Baston
05.06.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen mesleki eğitim fuarında, Teknokent Koleji öğrencilerinin geliştirdiği zirai drone, akıllı baston ve akıllı ilaç kutusu gibi projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi topladı. Projeler tarımda erken teşhis, engelli yaşamını kolaylaştırma ve ilaç takibi gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunuyor.

Erzurum'da öğrencilerin geliştirdiği zirai drone, akıllı baston ve ilaç takip sistemleri, mesleki eğitim fuarında ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı", öğrencilerin geliştirdiği yenilikçi projelerle beğeni topladı. Fuarda; Teknokent Koleji standı, fuar boyunca yoğun ilgi görerek mesleki ve teknik eğitimin uygulamalı yönünü gözler önüne serdi. Eğitimcilerin rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan projeler, gençlerin üretim ve inovasyon kapasitesini ortaya koydu.

Teknokent Koleji öğretmenleri rehberliğinde; öğrenciler tarafından geliştirilen zirai drone, fuarın öne çıkan projeleri arasında yer aldı. Kamera destekli sistemin, tarım alanlarında bitki sağlığını analiz ederek hastalık ve verim kaybını erken tespit etmeyi amaçladığı belirtildi. Standta ayrıca günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik projeler de sergilendi. Akıllı baston, engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarma özelliğinin yanı sıra nabız ölçümü ve ilaç hatırlatma fonksiyonlarıyla dikkat çekti. Ayrıca geliştirilen akıllı ilaç kutusu düzenli ilaç kullanımını takip etmeye yönelik sistemiyle ilgi gördü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Teknoloji, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Erzurum'dan Zirai Drone ve Akıllı Baston - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı Talimat ve para detayı kan dondurdu Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Canlı yayında açıklamıştı Manchester City’den Real Madrid’e Erling Haaland tehdidi Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi
Fenerbahçe’ye Mason Greenwood’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber
İtalyan devi listesine ekledi Icardi’yi istiyorlar İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar
AYM’nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi

13:19
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor
Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 13:43:52. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'dan Zirai Drone ve Akıllı Baston - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.