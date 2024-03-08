Son dönemlerde veri sızdırma, çalma gibi suçlar özellikle büyük şirketlerin korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda buna benzer bir girişim Meta'nın başına geldi. Şimdiyse gündemde Google ve onun eski bir çalışanı var. Eski bir Google mühendisi şirketin çok gizli yapay zeka verilerini çalmakla suçlanıyor. İşte detaylar…
Eski Google mühendisi gizli verileri çalmakla suçlanıyor!
Çin ve Amerikan yerel basınında çıkan haberlere göre Leon Ding olarak da bilinen Linwei Ding Kaliforniya'da 4 ayrı suçlamadan yargılandı ve geçtiğimiz Çarşamba günü tutuklandı. Konuyla ilgili uzun süredir çalkalanan Çin basınında şahsın elinde Google'a ait olduğu bildirilen çok gizli yapay zeka verileri yer almaktaydı.
Çalmakla yargılandığı verilerde Google'ın büyük yapay zeka modellerini barındırmak ve eğitmek için kullanılan süper bilgi işlem veri merkezlerinin altyapısıyla ilgili gizli bilgiler yer alıyordu. 500 farklı gizli dosyanın çalındığı yönünde iddialar sürerken, Google çalınan verilerle ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı. Bunun yanında gerekli tüm makamlara başvurular yapıldı.
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Çarşamba günü tutuklanan Çinli Leon Ding 2019 yılında Google'da işe alındı. Asli görevi ve sorumlulukları arasında bahsi geçen yapay zeka modelinin geliştirilmesi de yer alıyordu. Google tarafından bildirilene göre Leon Ding 2022 yılından itibaren bahsi geçen gizli dosyaları kendi Google hesabına aktarmaya başladı.
Ancak veri ihlali sadece bununla sınırlı kalmadı. Kendisinin Çinli bir teknoloji firması olan Beijing Rongshu Lianzhi Technology ile de bağlantısı olduğu bildirildi. Baş teknoloji sorumlusu olması için ciddi bir miktar maaş teklif eden şirketin yanı sıra bir de kendisine ait bir şirket açtığı bildirildi. Ding'in bu ve bunlara benzer farklı teknoloji şirketleri ile verileri paylaştığı iddia ediliyor.
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