Eskişehir\'de Otomotiv Fuarı Açıldı

Eskişehir'deki otomotiv paydaşlarının ve 15 farklı otomotiv servisinin yer aldığı "Otomotiv Fuarı", Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, lise öğrencilerine sektördeki otomotiv servis işletmeleri ve markalarını tanıtmayı amaçlanan fuarın açılışını yaparak, stantları gezdi.
Fuarda araçlarının yanı sıra Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarladığı ESATAMAT isimli araç da sergilendi.
Ayrıca öğrenciler, fuarda bulunan araç servis firmalarının eğitim oturumlarına katıldı.
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