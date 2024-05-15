Eskişehir'de Otomotiv Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Eskişehir'de Otomotiv Fuarı Açıldı

Eskişehir\'de Otomotiv Fuarı Açıldı

Eskişehir'deki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Otomotiv Fuarı, otomotiv sektöründeki servis işletmeleri ve markalarını tanıtmayı amaçlıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın açılışını yaptığı fuar, 15 farklı otomotiv servisi ve öğrencilerin tasarladığı ESATAMAT aracının sergilenmesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca öğrenciler, fuar kapsamında düzenlenen eğitim oturumlarına da katılıyor.

15.05.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki otomotiv paydaşlarının ve 15 farklı otomotiv servisinin yer aldığı "Otomotiv Fuarı", Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, lise öğrencilerine sektördeki otomotiv servis işletmeleri ve markalarını tanıtmayı amaçlanan fuarın açılışını yaparak, stantları gezdi.

Fuarda araçlarının yanı sıra Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarladığı ESATAMAT isimli araç da sergilendi.

Ayrıca öğrenciler, fuarda bulunan araç servis firmalarının eğitim oturumlarına katıldı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Eskişehir, Aydın, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Eskişehir'de Otomotiv Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
15:40 İstanbul’da metro durağı çıkışında bomba bulundu İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba bulundu
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:07:41. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Otomotiv Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement