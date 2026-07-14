ESOGÜ, 1.6 Milyon Euro Destekli Proje ile Öne Çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Avrupa Birliği İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Yükseköğretim Girişimi (EIT Higher Education Initiative)'nin 2025 Teklif Çağrısı kapsamında büyük bir başarıya imza attı. ESOGÜ'nün, ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimi'nin girişimleriyle konsorsiyum ortağı olarak yer aldığı INNO-STEM BRIDGE projesi, 1,6 milyon Avroluk bütçe ile desteklenmeye layık görüldü.

ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Mahmut Sami İşlek ve Erasmus+ ICM Programı sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Emrah Orakçıoğlu, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı makamında ziyaret ederek projeyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Avrupa Birliği Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında ESOGÜ'nün ilk defa başvurduğu ve destek almaya hak kazandığı bu projeyle birlikte ESOGÜ, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü bünyesinde EIT Yükseköğretim Girişimi'nin bir üyesi haline geldi. "STEM Alanında Sürdürülebilir İnovasyon Ekosistemleri İnşası ve Derin Teknoloji Girişimci Yetenekleri Geliştirilmesi" başlığını taşıyan proje; STEM alanındaki yeteneklerin, araştırma çıktılarının ve yenilikçi fikirlerin gerçek piyasa ve toplumsal değere dönüştürülmesini hedefliyor. Ukrayna, İsveç, Kuzey Makedonya ve Türkiye'den 8 kurumun yer aldığı uluslararası konsorsiyum, üniversitelerin bilgi üretme kapasitesini inovasyon, girişimcilik ve teknoloji transferi ekseninde daha güçlü bir etkiye dönüştürmeyi amaçlıyor. Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Yükseköğretim Girişimi'nin 2025 çağrısına 138 proje teklifi sunulurken, bunlardan yalnızca 35'i desteklenmeye hak kazandı. INNO-STEM BRIDGE projesiyle STEM eğitimi, prototipleme, teknoloji transferi, girişimcilik ve pazara erişimi kapsayan "Laboratuvardan Piyasaya" odaklı güçlü bir yol haritası oluşturulacak. ESOGÜ projede Uluslararası İlişkiler Birimi aracılığıyla ilgili iş paketinin yönetim ve koordinasyonunu üstlenirken, ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) ise TTO/BTO profesyonellerine yönelik özel eğitimlerin tasarlanması ve uygulanmasında aktif rol alacak.

Proje koordinatörlüğünü ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Mahmut Sami İşlek'in yürüteceği projede ayrıca Öğr. Gör. Dr. Emrah Orakçıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Mehmet Ay, Öğr. Gör. Ali Başçiftçi, Gülbin Çolak ve Fatih Şengül görev alacak. - ESKİŞEHİR