ETÜ, Eklemeli İmalat Alanında Uzmanlaştı

Erzurum Teknik Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında resmi olarak "Eklemeli İmalat" alanında uzmanlaşan ilk üniversite oldu. Üniversitenin laboratuvarlarında; savunma, medikal ve havacılıktaki hassas parçalar "eklemeli imalat" yöntemiyle üretiliyor.

Üniversitelerin ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Uzmanlaşan Üniversiteler" programı kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi'ni (ETÜ) "Eklemeli İmalat" alanında "Uzmanlaşan Üniversite" olarak seçti. ETÜ Yüksek Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesinde yürütülen çalışmalarla savunma sanayi ve sağlık sektörü başta olmak üzere birçok alanda önemli projeler gerçekleştirildi. ETÜ, 12. Kalkınma Planı Hedefleri ve TÜBİTAK yetkinlik analizleri doğrultusunda, YÖK tarafından "Eklemeli İmalat" alanında uzmanlaşan üniversite unvanı almaya layık görüldü.

Havacılıkta kullanılan titanyum alaşımlı parçalar üretiliyor

ETÜ'de artık savunma, havacılık ve medikal için kritik parçalar 3 boyutlu yazıcılarla katman katman üretiliyor. Erzurum Teknik Üniversitesi eklemeli imalat alanında Türkiye'nin ilk ihtisaslaşan üniversitesi olarak savunma ve medikal sektörlerine yüksek hassasiyetli malzemeler sağlıyor. Laboratuvarlarda implantlardan titanyum parçalara uzanan ürünler sıkı testlerden geçiyor. Milli muharebe uçaklardan kemik implantlarına, önemli sektörlerin ihtiyaç duyduğu hassas parçalar eklemeli imalat yöntemiyle üretiliyor. Eklemeli imalat, klasik üretim yöntemlerinden ziyade katman katman bir ürünün elde edilmesi olarak tarif ediliyor. Bu yöntemle 3 boyutlu yazıcılar, lazerler ve uçtan uca denetim teknolojileri kullanılıyor. Erzurum Teknik Üniversitesi, bu alanda uzmanlaşan birkaç kurum arasında yer alıyor. Üretim için üniversiteye bağlı Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi laboratuvarları kullanılıyor. Laboratuvarda saç telinin binde bir hassasiyetinde kritik alanlar için önemli malzemeler üretiliyor. Üretilen malzemeler ileri teknolojiyle tekrar tekrar test ediliyor. Sağlık alanında kullanılan çene ve kemik implantları ve havacılıkta kullanılan titanyum alaşımlı parçalar üretilenlerden sadece birkaçı. Erzurum Teknik Üniversitesi, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda eklemeli imalat alanına daha çok uzman kazandırmayı hedefliyor.

"Küresel ölçekte de söz sahibi olmayı hedefliyoruz"

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitelerinin eklemeli imalat alanındaki bilgi birikimi ve yürüttüğü projelerle savunmadan sağlığa pek çok sektöre yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediğini ifade ederek, "Üniversitemizin YÖK tarafından 'Uzmanlaşan Üniversite' olarak seçilmesi, yalnızca Doğu Anadolu Bölgesi için değil, Türkiye genelinde eklemeli imalat teknolojilerinin gelişimi açısından stratejik bir adımdır. Bu sayede hem savunma sanayi hem de sağlık gibi kritik alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri üretme kapasitemiz daha da güçlenecek. Ayrıca bu karar, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırarak araştırma ekosisteminde daha etkin bir aktör haline gelmesine imkan sağlayacaktır. Amacımız, yetiştirdiğimiz bilim insanları ve yürüttüğümüz projelerle yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de söz sahibi olmaktır" diye konuştu.

İşte o başarılı ekip

Eklemeli imalat alanındaki çalışmaların temelini on yılı aşkın bir süre önce atan ETÜ'de, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve Prof. Dr. Fatih Yıldız'ın liderliğinde oluşturulan araştırma ekibince ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalar yürütüldü. Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz, Doç. Dr. Onur Çomaklı, Dr. Öğr. Üyesi Merve Gizem Özden, Dr. Öğr. Üyesi Fahri Murat, Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Tekdir, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yazıcı ve Öğr. Gör. Dr. Kerem Turalıoğlu'nun görev aldığı araştırma gruplarıyla hem sektörel hem de toplumsal fayda sağlayan çalışmalar yürütülüyor. Savunma sanayi kuruluşlarının da paydaşı olduğu projeleriyle dikkatleri üzerine çeken ETÜ, özellikle "Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu" başlıklı TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Projesi ve medikal alanda kişiye özel implant tasarımlarıyla önemli başarılara imza attı. - ERZURUM