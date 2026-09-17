EÜ'lü bilim insanının çalışması, Güneş'in gezegen yutmuş olabileceğini ortaya koydu - Son Dakika
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EÜ'lü bilim insanının çalışması, Güneş'in gezegen yutmuş olabileceğini ortaya koydu

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EÜ\'lü bilim insanının çalışması, Güneş\'in gezegen yutmuş olabileceğini ortaya koydu
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Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mutlu Yıldız'ın araştırması, Güneş'in geçmişte 5 ila 10 Dünya ağırlığındaki kayalık bir gök cismini içine çekmiş olabileceğine işaret ediyor. MNRAS'ta yayımlanan çalışma, Prof. Dr.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Yıldız'ın Güneş sisteminin geçmişine ilişkin çalışması, uluslararası hakemli astronomi dergisinde yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güneş'in geçmişte 5 ila 10 Dünya ağırlığındaki kayalık bir gök cismini içine çektiğine işaret eden araştırma, dünyanın astronomi, astrofizik alanında önemli hakemli bilimsel dergilerinden Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de (MNRAS) yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mutlu Yıldız, çalışmanın çıkış noktasını mevcut Güneş teorileri ile uzaydan yapılan hassas ölçümler arasındaki çelişkilerin oluşturduğunu belirtti.

Güneş'in iç kısımlarındaki ses yayılma hızının ve yüzeyindeki lityum miktarının beklenenden az çıkmasının uzun süredir bilim dünyasında merak konusu olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Araştırmam, Dünya'dan birkaç kat daha büyük bir gezegenin genç Güneş'e düşmüş ve onun içinde kalıcı bir kimyasal iz bırakmış olabileceğini gösteriyor. Güneş'in geçmişten bugüne değişimini bilgisayarda modelleyip iç yapısına dair gözlemlerle karşılaştırdığımda, gezegen yutulması ihtimalinin bilim insanlarının yıllardır çözemediği bu uyuşmazlıkların büyük bir kısmını açıkladığını buldum."

Kayıp gök cismine "Dev Dilek" adı

Yıldız, bilgisayar simülasyonlarında farklı ihtimalleri denediğini dile getirerek, en tutarlı sonuçları veren ve yaklaşık 5,6 Dünya büyüklüğündeki kayıp gök cismine Türk kültüründen esinlenerek "Dev Dilek" adını verdiğini belirtti.

İsimlendirmeye ilişkin bilgi veren Yıldız, "Dev, gezegenin büyüklüğüne, Dilek ise Merkür'ün eski Türk kültüründeki adıyla bağına işaret ediyor. Gezegenin kendisi yok olsa bile modeller onun bıraktığı izlerin Güneş'in kalbinde milyarlarca yıl boyunca korunduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, çalışmanın bir varsayımı güçlü şekilde temellendirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güneş'in bir gezegeni yuttuğunu bugün yüzde 100 kanıtladığımızı söylemek doğru olmaz. Ancak modellerin işaret ettiği kimyasal izler gelecekteki gözlemlerle doğrulanabilirse milyarlarca yıl önce gerçekleşmiş böyle bir olay için çok güçlü kanıt elde edilebilir. Şimdi sıradaki temel soru, bu parmak izlerini bağımsız olarak tespit edip edemeyeceğimizdir."

Kaynak: AA
Ege ÜniversitesiMutlu YıldızTeknolojiDünyaGüneşBilimUzaySon Dakika

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