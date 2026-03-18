Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı
18.03.2026 12:23
Ticaret Bakanlığı, doğrulanmamış gayrimenkul ve araç ilanlarına karşı denetimi genişleterek sosyal medyayı da kapsama aldı; kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesinin kapsamını genişleterek sosyal medya platformlarında yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını da denetim altına aldı. Kurallara aykırı ilanlar için idari yaptırımlar uygulanmaya başlandı.

Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında dolandırıcılık vakalarının önlenmesi, sahte ilanların ve spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğu getirildi.

EİDS ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması, tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale geldi. İlan platformları sisteme entegre edilerek, yayımlanan ilanlarda doğrulama şartı getirildi.

Yeni düzenlemeye göre ilanlar yalnızca mülk veya araç sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece yakınları ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirilen belgeli emlak ve galeri işletmeleri tarafından verilebiliyor.

SOSYAL MEDYA DA DENETİM KAPSAMINDA

Düzenleme, sosyal medya dahil tüm elektronik ortamları kapsıyor. Bakanlık, bu alanlarda yayımlanan ilanları da yakından takip ederken, EİDS kurallarına aykırı paylaşımlar için idari yaptırım uyguluyor.

Emlak ve galeri işletmelerinin, sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS üzerinden doğrulanmış ilanların linkini paylaşmasına izin veriliyor. Bunun dışında ilan niteliği taşıyan paylaşımlardan kaçınılması gerekiyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Bakanlık, tüketicilere de uyarıda bulunarak, doğrulanmamış ilanlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle sahte ilanlar ve kapora dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    milletin canına yetti yeter millete nereden ceza yazacaklarını şaşırdılar 18 8 Yanıtla
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Vergi lazım kaynak lazım malum son 23 yılda ülkenin içinden geçtiler faturayı halka bindiriyorlar. Üretim yok sanayi yok tarım yok ama ceza vergi çok 0 0
  • 1234 1234:
    doğru bi karar 11 8 Yanıtla
  • murat çelik murat çelik:
    Delikleri tıkaya tıkaya bir hal oldunuz . Bu nasıl vergi mantığıdır arkadaş yuuhh 7 3 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Kulaktan kulağa satanlara ne zaman sıra gelecek, kulak arkası kalmasın aman:)) 1 0 Yanıtla
  • 343434aslan 343434aslan:
    vergide alım satımda indirim yapın herkes gerçek bedel göstersin adam 15 milyona araba alıyor 2000 noter masrafı bodrum daireyi 50 safari satılsa 200.000 her seferinde mantıklı olsa gariban Bodrum alır zengin milyonluk araba 2 ci elde masraf sıfır 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
