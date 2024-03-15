İnternet teknolojisindeki gelişmelerle FCC, geniş bant internet kavramını yeniden tanımlamaya yönlendi. Buna göre artık 100 Mbps indirme, 20 Mbps yükleme hızı altındaki hızlar geniş bant olarak değerlendirilmeyecek.
FCC: 100Mbps/20Mbps'nin altındaki internet hızları "geniş bant" değil
Bugün FCC tarafından yayınlanan bir belgede bir haber ortaya çıktı. Düzenleyici, "FCC Geniş Bant Hız Karşılaştırmasını Artırıyor" başlıklı PDF belgesinde şunları belirtiyor:
1996 yılında Telekomünikasyon Yasası'nın 706. maddesine uygun olarak yayınlanan Komisyon Raporu, Komisyonun yüksek hızlı sabit geniş bant standardını saniyede 100 megabit indirme ve saniyede 20 megabit yükleme hızına yükseltiyor. Bu, Komisyon tarafından 2015 yılında belirlenen 25 megabit indirme ve 3 megabit yükleme hızı referans noktasından daha yüksektir.
FCC, bu yeni limitin müşteri ihtiyaçları ve internet sağlayıcılarının yetenekleri göz önünde bulundurularak seçildiğini belirtiyor. Ayrıca, FCC, ABD'nin internet altyapısının daha da ileri gidebileceğine inanıyor ve gelecekte 1 gigabit indirme ve 500 megabit yükleme hızlarını geniş bant için yeni bir standart olarak hedefliyor.
Rapor ayrıca, 24 milyon Amerikalının uydu dışı "sabit karasal geniş bant hizmetine" erişiminin olmadığını ortaya koyuyor. Bu, kırsal bölgelerdeki insanların %28'ini ve Kabile topraklarındaki insanların %23'ünü içeriyor. Ayrıca, 45 milyon Amerikalının 100 megabit indirme ve 20 megabit yükleme hızlarına veya 35 megabit indirme ve 3 megabit yükleme hızlarına sahip 5G bağlantısına erişimlerinin olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle, FCC'nin yeni düzenlemelerinin ABD internet sağlayıcılarının hız kazanmasını ve ülkenin bağlantı kurmasını sağlayacağı umuluyor.
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Bu açıklamanın ise Türkiye'yi doğrudan etkilemesi beklenmiyor. Türkiye'de internet altyapısı hala gelişmekte olsa da, birçok bölgede 100 Mbps'nin üzerinde internet hızları mevcut.
Son Dakika › Teknoloji › FCC, 100Mbps/20Mbps'nin altındaki internet hızları 'geniş bant' değil - Son Dakika
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