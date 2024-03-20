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İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, fren sorunlarıyla uğraşıyor. Firma Amerika Birleşik Devletleri'nde bir 458 Italia'da yaşanan fren sorunu ile mahkemelik oldu. İddiaya göre Ferrari, otomobilde yaşanan fren sorununu gerektiği gibi çözüme ulaştırmadı ve sadece geçici bir işlem uyguladı. İşte konuyla ilgili detaylar…

Ferrari, fren sorununa geçici bir çözüm bulmakla suçlanıyor!

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan bir 458 Italia sahibi Ferrari'ye dava açtı. Kullanıcı 2010 model 458 Italia'sı ile 90 derecelik bir dönüş yapmak istediğini ancak frene bastığında aracın tepki vermediğini iddia etti. Olayın ardından otomobilini markaya geri götüren kullanıcı sorunun çözülmediğini belirterek markaya dava açtı.

Bu konu aslında daha geriye dayanmakta. Zira marka 458 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale Aperta, 458 Spider, 488 GTB ve 488 Spider modellerinde, kısacası 458 ailesi için, bir gönüllü geri çağırma çağrısında bulundu. 458 model ailesinde fren hidroliği sıvısının sistemde kaçak oluşturabileceğini belirtti ve bu soruna çözümler aradı. Çağırı yapıldığında aslında Ferrari'de sorunun çözümü konusunda yeterince bilgi sahibi değildi.

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Devamında marka bu geri çağırma işleminin kapsamını 2005 yılına kadar olan modellere kadar genişletti. Yapılan analizlerde sistemin yeterince hava almadığı ve bu sürecin sistemde vakum etkisi yaparak sızıntılara neden olabileceği bildirildi. 2022 yılının ilk yarısında yapılan bu çağrıda 458 model ailesi yer almıyordu.

ABD'deki 458 kullanıcısının yaşadığı bu sorunaysa bir yetkili Ferrari satıcısı "normal" yorumunu yaptı. Bunun ardından kullanıcı bölge mahkemesine başvurdu. Açılan davada şirketin kullanıcıların hayatını tehlikeye attığı ve otomobillere "geçici çözümler" bulunduğu iddia edildi. Marka konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ferrari'nin dava sürecindeki tutumu nasıl olacak? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın…