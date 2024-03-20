İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, fren sorunlarıyla uğraşıyor. Firma Amerika Birleşik Devletleri'nde bir 458 Italia'da yaşanan fren sorunu ile mahkemelik oldu. İddiaya göre Ferrari, otomobilde yaşanan fren sorununu gerektiği gibi çözüme ulaştırmadı ve sadece geçici bir işlem uyguladı. İşte konuyla ilgili detaylar…
Ferrari, fren sorununa geçici bir çözüm bulmakla suçlanıyor!
Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan bir 458 Italia sahibi Ferrari'ye dava açtı. Kullanıcı 2010 model 458 Italia'sı ile 90 derecelik bir dönüş yapmak istediğini ancak frene bastığında aracın tepki vermediğini iddia etti. Olayın ardından otomobilini markaya geri götüren kullanıcı sorunun çözülmediğini belirterek markaya dava açtı.
Bu konu aslında daha geriye dayanmakta. Zira marka 458 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale Aperta, 458 Spider, 488 GTB ve 488 Spider modellerinde, kısacası 458 ailesi için, bir gönüllü geri çağırma çağrısında bulundu. 458 model ailesinde fren hidroliği sıvısının sistemde kaçak oluşturabileceğini belirtti ve bu soruna çözümler aradı. Çağırı yapıldığında aslında Ferrari'de sorunun çözümü konusunda yeterince bilgi sahibi değildi.
Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli otomobili ne zaman geliyor?
Devamında marka bu geri çağırma işleminin kapsamını 2005 yılına kadar olan modellere kadar genişletti. Yapılan analizlerde sistemin yeterince hava almadığı ve bu sürecin sistemde vakum etkisi yaparak sızıntılara neden olabileceği bildirildi. 2022 yılının ilk yarısında yapılan bu çağrıda 458 model ailesi yer almıyordu.
ABD'deki 458 kullanıcısının yaşadığı bu sorunaysa bir yetkili Ferrari satıcısı "normal" yorumunu yaptı. Bunun ardından kullanıcı bölge mahkemesine başvurdu. Açılan davada şirketin kullanıcıların hayatını tehlikeye attığı ve otomobillere "geçici çözümler" bulunduğu iddia edildi. Marka konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ferrari'nin dava sürecindeki tutumu nasıl olacak? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın…
Son Dakika › Teknoloji › Ferrari, fren sorunlarıyla uğraşıyor - Son Dakika
Çin Ulusal Uzay İdaresi, Queqiao-2 adlı röle uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-8 roketini fırlatarak, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak bir yörüngeye yerleştirdi. Uydu, planlanan yörüngesine girdikten sonra güneş panelleri ve iletişim antenleri açıldı.
LinkedIn artık profesyonel hayatımızı şekillendirmek ve sektördeki bağlantıları güçlendirmek için hayati bir platform haline geldi. Ancak bazı durumlarda LinkedIn hesabınızı kalıcı olarak silmek isteyebilirsiniz. Siz de LinkedIn hesap silme ve kapatma nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyorsanız bu süreci adım adım nasıl gerçekleştireceğinize dair bir rehberimizi paylaşıyoruz. Hesabınızı kapattığınızda, profiliniz ve tüm verileriniz kalıcı olarak silinir. Bağlantılarınız, tavsiyeleriniz ve onaylarınız dahil olmak üzere LinkedIn'deki tüm bilgilere erişiminiz sona erer. Ayrıca, LinkedIn dışındaki arama motorları, profil bilgilerinizi bir süre daha göstermeye devam edebilir. Premium üyeliğiniz varsa, temel (Basic) hesabınızı koruyarak Premium erişiminizi iptal edebilirsiniz. Ancak, birden fazla profiliniz varsa veya LinkedIn grubunuz varsa, bunları kapatmadan önce ilgili işlemleri yapmanız gerekir. Hesabınızı kapatmadan önce verilerinizin bir kopyasını indirmeyi düşünebilirsiniz. 14 gün içinde fikrinizi değiştirirseniz, hesabınızı yeniden açabilirsiniz. Ancak, bazı bilgiler (onaylar, tavsiyeler, bekleyen davetiyeler) geri yüklenemeyebilir. E-posta ve bildirim ayarlarınızı ayarlayarak hesabınızı korurken daha az bildirim almayı tercih edebilirsiniz.
Apple, AirPods ailesine uygun fiyatlı yeni bir model eklemeyi planlıyor. Bloomberg tarafından paylaşılan rapora göre, yüksek maliyetli AirPods modellerinin yanında giriş seviyesi ve orta seviye olmak üzere iki yeni model piyasaya sürülecek. Giriş seviyesi modelde gürültü engelleme özelliği olmayacakken, orta seviye modelde AirPods Pro'da bulunan bu özellik yer alacak. Ancak Pro modeli için henüz bir açıklama yapılmadı ve 2024 içerisinde tanıtılmayacak gibi görünüyor.
Günümüzde sosyal medyaya ara vermek veya hesaplarını tamamen kapatmak isteyenlerin sayısı oldukça arttı. Facebook ve Instagram hesap dondurma ve hesap silme seçenekleri sunuyor. Facebook hesap dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal, Christopher Nolan'ın Kara Şövalye üçlemesinde Batman rolünü neredeyse alıyormuş. Gyllenhaal yakın zamanda verdiği bir röportajda role tekrar aday olmakla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Gyllenhaal, kendisine sorulan 'Batman rolünü ister misiniz?' sorusuna 'Onur duyarım' şeklinde yanıt verdi.
Hollanda'da yapılan araştırmada bilim insanları, Nobel ödüllü CRISPR gen değiştirme teknolojisi kullanarak HIV'i enfekte hücrelerden ayırmayı başardı. Ancak daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. HIV ilaçları virüsü durdurabiliyor ancak ortadan kaldıramıyor. Uzmanlar, CRISPR teknolojisinin yan etkileri ve güvenliği konusunda endişelerini dile getiriyor.
MediaTek ve NVIDIA, otomotiv sektöründe dört yeni otomobil çipi üretmek için iş birliği yapacak. MediaTek'in Dimensity Auto Cockpit işlemci serisi, otomobiller için internet bağlantısı, otonom sürüş desteği ve yüksek çözünürlüklü ekranlara güç verecek. İşlemciler, farklı sensörlere ve çoklu işletim sistemlerine de uyumlu olacak.
Microsoft, yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirmek için yeni bir organizasyon olan Microsoft AI platformunu oluşturdu. Mustafa Suleyman, Microsoft AI'nin İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev alırken, Karén Simonyan da Baş Bilimci olarak yer alacak. Bu hamleyle, Microsoft'un inovasyon yetenekleri daha da güçlenecek ve yapay zeka alanında önde gelen araştırmacılar ve mühendisler de takıma katılacak.
OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5 ile ilgili belirsiz ama ilginç açıklamalar yaptı. Altman, bu yıl kullanıma sunulacak yeni dil modelinin adının GPT-5 olup olmayacağından ziyade gelişmiş özellikleriyle dikkat çekeceğini söyledi. OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?