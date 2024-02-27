Fiat, Türkiye\'nin ilk bağlanabilirlik uygulaması Fiat Connect\'i duyurdu

Fiat, Türkiye'deki otomotiv teknolojisi alanında önemli bir adım daha attığını duyurdu. Şirket, müşteri ihtiyaçlarına odaklanarak, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik uygulaması olan Fiat Connect'i geliştirdiğini ve yeni özelliklerle sürekli güncellediğini açıkladı. Bu yenilik, Fiat müşterilerine güvenlik, kolaylık ve katma değerli hizmetler açısından çeşitli avantajlar sunuyor.
Fiat Connect ile mobilite ve bağlantılı araçlarda yeni dönem
Tofaş Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan Erdoğan, günümüzde mobilite kavramını sadece A noktasından B noktasına ulaşım olarak değil, bu yolculuk sırasında insan hayatını kolaylaştıracak teknolojiler ve çözümler olarak tanımlıyor.
Erdoğan'a göre, otomotiv sektörü son 25 yılda büyük bir dönüşüm yaşadı ve bu dönüşüm, elektrifikasyon, otonom araçlar ve bağlantılı araçlar gibi gelişmelerle hız kazandı. Tofaş, bu dönüşümü bir mobilite evrimi olarak görüyor ve bağlantılı araçlara büyük yatırımlar yapıyor.
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Fiat'ın sunduğu Fiat Connect uygulaması, müşterilere araçlarının sağlık durumu, park lokasyonu, çekilme bildirimi gibi bilgileri sunmanın yanı sıra, kaza anında ambulans yönlendirme gibi hayati öneme sahip hizmetler de sağlıyor. Ayrıca, Türkiye'nin en riskli 250 noktasında kaza uyarısı gibi özelliklerle sürücülerin güvenliğini ön planda tutuyor.
Fiat Connect'in kullanıcılarına sunduğu bir diğer önemli özellik ise uzaktan kapı açma/kapama işlevi. Bu özellik, kullanıcıların araçlarına fiziksel bir anahtar olmadan erişim sağlamalarına olanak tanıyor. Ayrıca, yakıt seviyesi ve servis ihtiyaçları gibi bilgileri de kullanıcılara sunarak, onların ihtiyaç duydukları anlarda yardımcı oluyor.
Fiat, bu yenilikçi uygulamayla birlikte, müşterilerinin sadece bir araç satın almalarının ötesinde, bir mobilite ekosistemi içinde kapsamlı bir hizmet ve deneyim sunmayı hedefliyor. Connect uygulaması, aynı zamanda kullanıcıların bulundukları konumda hava kirliliği gibi çevresel verilere erişim sağlayarak, çevre bilincine de katkıda bulunuyor.
Fiat, Türkiye otomotiv pazarında liderliğini sürdürmenin yanı sıra, müşteri deneyimini zenginleştiren ve hayatı kolaylaştıran uygulamalarla sektördeki yenilikçi konumunu pekiştiriyor. Bu girişim, şirketin üretim ve AR-GE yeteneklerini kullanarak kendi içinde geliştirdiği yenilikçi uygulamalar aracılığıyla, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.
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