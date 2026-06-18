Fındık Küspesi Yüksek Değerli Protein Kaynağı Oluyor - Son Dakika
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Fındık Küspesi Yüksek Değerli Protein Kaynağı Oluyor

18.06.2026 11:23
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Bursa Teknik Üniversitesi'nde fındık küspesi proteinleri geliştirilerek gıda sanayisine kazandırılacak.

Fındık yağı üretiminden sonra ortaya çıkan fındık küspesi, Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) yürütülen projeyle yüksek katma değerli bitkisel protein kaynağına dönüştürülecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BTÜ tarafından yürütülen "Fındık Küspesi Proteinlerinin Ohmik Destekli Isıtma ile Modifikasyonu ve Yapısal-Fonksiyonel Özelliklerinin İncelenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında destek aldı.

Yürütücülüğünü Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu'nun üstlendiği projede, fındık küspesindeki proteinlerin özel yöntemlerle ayrıştırılarak gıda sanayisinde kullanılabilecek niteliklere kavuşturulması amaçlanıyor.

Araştırmada, fındık küspesinden elde edilen proteinlerin gıda ürünlerinde daha verimli kullanılabilmesi için çeşitli işlemler uygulanacak. Böylece bitkisel proteinlerin çözünme, karışım oluşturma ve ürün yapısını iyileştirme gibi özelliklerinin artırılması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla fındık işleme süreçlerinde ortaya çıkan yan ürünlerin daha etkin değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylece hem gıda atıklarının azaltılması hem de Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fındığın ekonomik değerinin artırılması amaçlanıyor. Elde edilecek sonuçların bitki bazlı gıda ürünleri ve alternatif protein kaynaklarının geliştirilmesine de katkı sağlaması, sürdürülebilir gıda sistemleri ve çevre dostu üretim yaklaşımlarına destek sunması bekleniyor.

Projede "ohmik destekli ısıtma" teknolojisini kullanacaklarını belirten Doç. Dr. Sarıcaoğlu, bu teknoloji sayesinde proteinlerin yapısını daha kontrollü şekilde değiştirebileceklerini aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin sürdürülebilirlik ve katma değerli üretim odaklı araştırmaları desteklediğini kaydetti.

Tarımsal üretim süreçlerinde ortaya çıkan yan ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan Çağlar, "Akademisyenimiz tarafından yürütülen bu proje, atık olarak görülen bir ürünün yüksek değerli bir gıda bileşenine dönüştürülebileceğini ortaya koyuyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmanın, gıda sektörüne ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Fındık Küspesi Yüksek Değerli Protein Kaynağı Oluyor - Son Dakika

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