Ford Otosan, yeni nesil Transit Courier ve Tourneo Courier\'ları teslim etmeye başladı

Ford Otosan, Romanya'daki fabrikasında ürettiği yeni nesil ilk Transit Courier ve Tourneo Courier'ın teslimatlarına geçtiğimiz günlerde başladı. Araç mimarisi, müşteri beklentileri göz önüne alınarak Ford Otosan tasarımcıları ve mühendisleri tarafından geliştirildi. Romanya'dan Avrupa ve Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkan Transit Courier ve Tourneo Courier, Türkiye'ye ulaştı.

Ford Tourneo Courier ve Transit Courier fiyat ve özelikleri

Ticari araç kategorisinde yer alan Transit Courier ve Tourneo Courier, yenilikçi özellikleri ile merak uyandırıyor. Courier serisi aynı zamanda tasarımı ve özellikleri ile binek araçlara da alternatif olmayı hedefliyor.

Courier serisinin özelikleri

Yeni Tourneo Courier'in benzinli EcoBoost motoru; 6 ileri manuel şanzımanda 100 PS ve 125 PS seçenekleriyle gelirken; 7 ileri otomatik şanzıman 125 PS güç sağlıyor. 1.5 litre dizel EcoBlue motorlu versiyonu da 100 PS güç üreten 6 manuel vitesli şanzımanla bir arada bulunuyor.

Ford Otosan'dan yeni hamle: ilk E-Transit üretimi gerçekleşti!

Katlanabilir arka koltukları ve esnek yerleşim seçenekleri sayesinde 2,45 metreküplük bagaj hacmiyle iş seyahatlerinden doğa gezilerine kadar her durumda tüm eşyaları kolayca taşıyabiliyor. Kombide 4+1 oturma özelliği sayesinde koltuklar kapalı değilken 5 kişilik kapasiteyle yolculuk yapılabiliyor.

Yeni nesil Ford Transit Courier'in benzinli versiyonu; 6 vitesli manuel şanzımanla 100 PS güç sağlayan, 7 vitesli otomatik şanzımanla 125 PS güç sağlayan 1.0 litre EcoBoost motor seçeneklerine sahip. 1.5 litre dizel EcoBlue motorlu versiyonu ise, 100 PS ve 250 Nm tork üreten 6 manuel vitesli şanzımanla birlikte geliyor. Yeni Ford Transit Courier, 1,8 m uzunluğa, 1,26 m yüksekliğe ve 1,22 m tekerlek açıklığına sahip.

Courier'in dış tasarımı, sağlamlığını, işlevselliğini ve çok yönlülüğünü vurguluyor. İç tasarımında ise telefon tutucu, orta konsolda iki bardak tutucu ve ek saklama alanıyla daha fazla konfor oluşturuyor. Araçta bulunan akıllı telefon ekranını yansıtabildiğimiz 8 inçlik dokunmatik ekranlı en yeni SYNC 4 sistemi, gelişmiş bağlantı ve kablosuz güncellemeleri sağlayan dahili bir modemle birlikte çalışıyor.

Courier serisinin fiyatı

Ford Tourneo Courier 917 bin 400 TL, Transit Courier ise 787 bin 900 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu. Courier serisinin tam elektrikli ve bağlantılı versiyonu da üretilecek ve 2024 yılında müşterilerle buluşacak.