Formula 1 otomobilleri hepimizin aklını alıyor desek çok da yanlış bir cümle kurmuş olmayız sanırım. Yüksek hızlarla viraj dönebilen, pilotlarına ciddi oranda G kuvveti etkisi yaratabilen bu oyuncaklardan bir tane satın almak istemez miydiniz? Peki gerçekten bugün bir Formula 1 otomobili satın almak istesek ne kadar para ödemek gerekir? İşte karşınızda "Formula 1 otomobilleri ne kadar?", "Formula 1 otomobiliyle trafiğe çıkmak mümkün mü?" sorularının cevabı…
Formula 1 otomobilleri ne kadar?
Bir F1 otomobili satın almaya karar verdiniz diyelim. Yani böyle bir kararı vermek biraz garip ama biz gene de sorunuzun cevabını size verelim. Öncelikle F1 otomobillerini tasarlayan özel takım mühendisleri olduğundan bahsedelim. Dışarıdan bakıldığında bir yarıştaki tüm F1 otomobilleri renkleri haricinde birbirinin aynısı olsa da aslında büyük farklara sahipler.
Tabi bu farklar ve üzerlerinde harcanan Ar-Ge mesaileri araçlara ortalama bir fiyat etiketi koymamızı da engelliyor. Biz yine de sizin için Mercedes-Benz, Ferrari gibi F1 takımlarının araçlarından yola çıkarak ortalama bir fiyat çıkardık. Bu da yaklaşık olarak 15 milyon avro anlamına geliyor. Evet gerçekten çok pahalı ancak araç üzerindeki mühendislik ve titiz çalışmaların değeri oldukça yüksek.
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Fiyat yüksek geldiyse 2. alternatifimize geçelim. Dışı tamamen F1 otomobili olsun ama motoru F1 olmasa da olur derseniz fiyatlar değişiyor. Sadece F1 karoseri almak istediğinizde 118 bin avrodan başlayan fiyatlar ile F1 görünümlü bir otomobile sahip olabilirsiniz. Biraz komik olacak ancak bu karosere 2.0 Tempra motoru takarak en azından ruhunu yaşayabilirsiniz.
F1 otomobiliyle trafiğe çıkmak mümkün mü?
Bu soruya kesin bir şekilde evet veya hayır demek zor. Zira bunu yapmak istediğiniz ülkenin kurallarına göre değişkenlik göstermekte. Ama şayet Türkiye'de bu otomobili ruhsatlı bir şekilde kullanmak istiyorsanız öncelikle bir proje çizdirmeli ve bunu onaylatmalısınız. Ardından araç muayeneye girecek ve oradan da onay almalı. Daha sonrasında kullanmanız mümkün olabilir.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…
Son Dakika › Teknoloji › Formula 1 Otomobilleri Ne Kadar? - Son Dakika
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