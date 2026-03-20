Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş - Son Dakika
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş

Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
20.03.2026 18:35
Kalp yetmezliği tedavisinde çığır açabilecek bir gelişme Fransa'dan geldi. Bilim insanları, donör ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefleyen ve uzun süre kesintisiz çalışabilecek şekilde tasarlanan yeni nesil yapay kalbi kamuoyuna tanıttı. Teorik olarak süresiz çalışabilecek kapasiteye sahip olan yapay kalp, uygun donör bulunamayan hastalar için büyük bir umut oluşturuyor. Yeni yapay kalp, hastanın fiziksel durumuna göre kendi ritmini ve pompalama gücünü ayarlayabilen bir mekanizmaya sahip.

Fransız bilim insanları, organ nakli bekleyen milyonlarca hasta için umut olabilecek çarpıcı bir gelişmeye imza attı. Geliştirilen yeni nesil yapay kalp, donör ihtiyacı olmadan uzun süre çalışabilecek şekilde tasarlandı.

"SÜRESİZ ÇALIŞMA" HEDEFİ

Araştırmacılar tarafından tanıtılan yapay kalp, klasik nakil yöntemlerine alternatif olarak geliştirildi. Biyouyumlu malzemeler ve sensörlerle donatılan cihazın, insan vücuduna adapte olarak kalp fonksiyonlarını sürekli yerine getirebilmesi hedefleniyor. Bilim insanları, bu sistemin teorik olarak çok uzun süre, hatta "süresiz" çalışabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtiyor.

AKILLI SİSTEMLE KENDİNİ AYARLIYOR

Yeni yapay kalp, hastanın fiziksel durumuna göre kendi ritmini ve pompalama gücünü ayarlayabilen akıllı bir mekanizmaya sahip. Böylece dinlenme, hareket ya da stres gibi farklı durumlara uyum sağlayarak doğal kalp işlevini taklit edebiliyor.

ORGAN NAKLİNE ALTERNATİF OLABİLİR

Uzmanlara göre bu gelişme, özellikle uygun donör bulunamayan hastalar için büyük bir umut anlamına geliyor. Geleneksel kalp nakillerinde yaşanan donör yetersizliği ve bekleme sürelerinin, bu tür teknolojilerle aşılabileceği ifade ediliyor.

Henüz geliştirme ve test aşamasında olan yapay kalbin, ilerleyen yıllarda yaygın kullanıma sunulması halinde kalp hastalıklarının tedavisinde devrim yaratması bekleniyor.

Son Dakika Teknoloji Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş - Son Dakika
