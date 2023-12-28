Fujitsu, PC ve donanım bölümünü ikiye ayıracak

Teknoloji dünyasının köklü şirketleri operasyonlarını yürütmek için dönüşmeye devam ediyor. Bu dönüşümün son parçası ise Fujitsu'dan geldi. Japonya merkezli teknoloji devi, PC ve donanım bölümünü ikiye ayıracağını dile getirdi.

Fujitsu, Fsas Technologies olarak yaşayacak

Fujitsu, donanım operasyonlarını Fsas Technologies adlı yeni bir şirkete dönüştürmeyi planladığını duyurdu. Bu hamle ile şirket, 2030 yılına kadar daha sürdürülebilir ve karlı bir işletmeye dönüştürmek istiyor.

Şirketin paylaşımına 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Fsas Technologies, Fujitsu'nun Japonya'daki donanım işlerini üstlenecek. Bu kapsamda sunucu ve depolama portföyünün geliştirilmesi, üretimi ve satışını devralacak.

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Fujitsu'nun Japonya'da farklı operasyonlar için kullandığı sunucular bulunuyor. Yeni şirket ayrıca Japonya'da IPCOM ağ sunucuları ve kurumsal bilgisayar satışı/desteğini de gerçekleştirecek.

Donanım ürünleri ve hizmetleri üzerinde çalışan yaklaşık 7 bin 500 çalışan bulunuyor. Japon şirket çalışanların kovulup kovulmayacağı hakkında detay vermedi, ancak büyük bir bölümünün Fsas Technologies'e geçmesi bekleniyor.

Fujitsu markası ise BT sistem entegrasyonu, hizmet ve altyapı hizmetlerine ilişkin sorumluluklarını koruyacak. Ancak bu bölünmenin ilk aşamada Japonya pazarını etkileyeceğini, globalde operasyonlarının etkilenmeyeceğini de hatırlatalım.

Aslında şirket bir süre önce Avrupa'daki bilgisayar pazarından çekilmişti. Bu kapsamda dijital hizmetler, bulut ve siber güvenlik gibi alanlarda büyümek istediğini belirterek kurumsal çözümlere yöneldi.

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