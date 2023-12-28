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Fujitsu, PC ve donanım bölümünü ikiye ayıracak - Son Dakika
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Fujitsu, PC ve donanım bölümünü ikiye ayıracak

Japonya merkezli teknoloji devi Fujitsu, donanım operasyonlarını yeni bir şirket olan Fsas Technologies'e devredeceğini duyurdu. Bu hamleyle şirket, daha sürdürülebilir ve karlı bir işletmeye dönüşmeyi hedefliyor. Yeni şirket, sunucu ve depolama portföyünün geliştirilmesi, üretimi ve satışını üstlenecek. Fujitsu markası ise BT sistem entegrasyonu, hizmet ve altyapı hizmetlerine devam edecek.

Fujitsu, PC ve donanım bölümünü ikiye ayıracak
28.12.2023 - 18:28,
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Teknoloji dünyasının köklü şirketleri operasyonlarını yürütmek için dönüşmeye devam ediyor. Bu dönüşümün son parçası ise Fujitsu'dan geldi. Japonya merkezli teknoloji devi, PC ve donanım bölümünü ikiye ayıracağını dile getirdi.

Fujitsu, Fsas Technologies olarak yaşayacak

Fujitsu, donanım operasyonlarını Fsas Technologies adlı yeni bir şirkete dönüştürmeyi planladığını duyurdu. Bu hamle ile şirket, 2030 yılına kadar daha sürdürülebilir ve karlı bir işletmeye dönüştürmek istiyor.

Fujitsu, PC ve donanım bölümünü ikiye ayıracak

Şirketin paylaşımına 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Fsas Technologies, Fujitsu'nun Japonya'daki donanım işlerini üstlenecek. Bu kapsamda sunucu ve depolama portföyünün geliştirilmesi, üretimi ve satışını devralacak.

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Fujitsu'nun Japonya'da farklı operasyonlar için kullandığı sunucular bulunuyor. Yeni şirket ayrıca Japonya'da IPCOM ağ sunucuları ve kurumsal bilgisayar satışı/desteğini de gerçekleştirecek.

Donanım ürünleri ve hizmetleri üzerinde çalışan yaklaşık 7 bin 500 çalışan bulunuyor. Japon şirket çalışanların kovulup kovulmayacağı hakkında detay vermedi, ancak büyük bir bölümünün Fsas Technologies'e geçmesi bekleniyor.

Fujitsu markası ise BT sistem entegrasyonu, hizmet ve altyapı hizmetlerine ilişkin sorumluluklarını koruyacak. Ancak bu bölünmenin ilk aşamada Japonya pazarını etkileyeceğini, globalde operasyonlarının etkilenmeyeceğini de hatırlatalım.

Fujitsu, PC ve donanım bölümünü ikiye ayıracak

Aslında şirket bir süre önce Avrupa'daki bilgisayar pazarından çekilmişti. Bu kapsamda dijital hizmetler, bulut ve siber güvenlik gibi alanlarda büyümek istediğini belirterek kurumsal çözümlere yöneldi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Japonya, Fujitsu, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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