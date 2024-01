Game of Thrones Dünyasında Üç Yeni Animasyon Dizisi Geliştiriliyor

Game of Thrones ve House of the Dragon dizileri son yıllara damgasını vurmayı başardı. Bir süre önce yeni spin-off (yan) yapımların geleceği açıklanmıştı. Son olarak George R.R. Martin ise Game of Thrones dünyasında geçen bir değil üç yeni animasyon dizisi geliştirildiğini ortaya koydu.

Game of Thrones animasyonları geliştiriliyor

Game of Thrones dünyasının yazarı olan George R.R. Martin, Netflix'te yayınlanan animasyon dizisi Blue Eye Samurai hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Bu kapsamda kendisinin ve HBO'nun üzerinde çalıştığı yeni projelerle ilgili bilgi vermeyi de ihmal etmedi.

Bu animasyonları başında, deniz gücünün önemini gösteren Corlys Velaryon'un efsanevi yolculuklarını ele alacak Nine Voyages geliyor. Martin, projenin bütçe kısıtlamaları nedeniyle animasyon olarak hazırlandığını dile getirdi. Essos'taki yolculuklarını, "ekonomik ama en iyi şekilde" anlatılacağını dile getirdi.

İsmi açıklanmayan iki animasyon projesi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Henüz hiçbir dizi resmi olarak onaylanmamış olsa da, Martin anlaşmaların yakında tamamlanabileceğini aktardı. Ayrıca bu dizilerin kalitesinin, Blue Eye Samurai ile aynı olacağını umuyor.

Şu anda detayları en çok bilinen Nine Voyages gibi duruyor. House of the Dragon'da Steve Toussaint tarafından canlandırılan Corlys Velaryon'un genç versiyonunu ele alacak. Toussaint'ın bu rolü seslendirmesi mümkün görünüyor.

Martin ayrıca House of the Dragon 2. sezonunun bu yılın ortalarında yayınlanacağını ifade etti. Dunk ve Egg romanlarından uyarlanacak A Knight of the Seven Kingdoms'ın yapımına da bu yıl başlanacak.