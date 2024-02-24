HBO, Game of Thrones\'un yeni yan dizisi için çıkış tarihi belirlemeye hazırlanıyor

HBO'nun Game of Thrones evrenini genişletme çabaları devam ediyor. Şimdi de kanalın başka bir Game of Thrones yan dizisi için bir çıkış tarihi belirleme niyetinde olduğu ortaya çıktı. Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, Nisan 2023'te onaylanan dizinin çıkışı için kesin bir zaman çizelgesi olduğunu söyledi.
Game of Thrones yan dizisi çıkış tarihi için 2025 yılı işaret edildi
Bu dizi, House of the Dragon'un yüksek ses getiren çıkışından sonra Game of Thrones dünyasına gelen ikinci yan hikaye olacak. Dizi, George R. R. Martin'in Dunk ve Egg romanlarına dayanıyor. HBO daha önce bazı yan dizi fikirlerini geri çevirmişti. Yani hikayeye güvenmesi gerek.
HBO CCO'su Casey Bloys, dizi hakkında şöyle diyor:
"Açıkçası, George'un bu inanılmaz dünyası gerçekten çok zengin. Dolayısıyla, hangi hikayelerin anlatılması değerli olduğuna dair iyi değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Ne tür şeyler heyecan verici olurdu? Hayranlar neyi sevecek? Dunk ve Egg bunlardan biri, ama tek değil."
Dizi, George R.R. Martin'in Tales of Dunk and Egg adlı romanlarından ağır şekilde esinleniyor. Hikayesi, Game of Thrones olaylarından yaklaşık 90 yıl öncesinde geçiyor ve resmi olarak House of the Dragon ve Game of Thrones arasında yer alıyor. Seri, genç, naif ama cesur bir şövalye olan Ser Duncan the Tall ("Dunk") ve genç Aegon V Targaryen ("Egg")'ın maceralarını anlatıyor.
Dizinin resmi açıklaması şöyle diyor: Targaryen soyunun Iron Throne'u hala elinde tuttuğu ve son ejderhanın hala yaşadığı bu hikayede, bu olası ve eşsiz dostları büyük kaderler, güçlü düşmanlar ve tehlikeli maceralar bekliyor.
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Dizi için henüz oyuncu seçimi yapılmadı, ancak bu açıklamanın ardından HBO'nun hızla hareket etmesi ve hayranların yakında prodüksiyonun başlamasını görmesi muhtemel. Dizi, George R. R. Martin ve Ira Parker tarafından yazılacak ve yürütücü yapımcılığını üstlenecek.
Şu anda House of the Dragon'un yönetmeni olan Ryan Condal ve Vince Gerardis de yapımcılar arasında yer alacaklar. House of the Dragon'un 2. sezonu A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight'dan önce gelecek ve 2024 Yazı'nda çıkış yapacak.
Game of Thrones yan dizisi çıkış tarihi ise dediğimiz gibi 2025 yılının ikinci yarısı olarak belirlendi. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › HBO, Game of Thrones'un yeni yan dizisi için çıkış tarihi belirlemeye hazırlanıyor - Son Dakika
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