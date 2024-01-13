GameShark, AI Shark Controller adlı yapay zeka destekli kontrolcüsünü tanıttı

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zeka, oyun konsollarında da karşımıza çıkmaya başladı. Oyun sektöründe uzun yıllardır varlığını sürdüren GameShark, AI Shark Controller adını verdiği yapay zeka destekli kontrolcüsünü tanıttı. İşte AI Shark Controller özellikleri…

Yapay zeka destekli kontrolcü tanıtıldı: AI Shark Controller özellikleri

90'lı yıllarda piyasaya çıkan GameShark, oyun sektörüne Nintendo 64 ve PlayStation gibi oyun konsolları için hile kartuşu verilen ürünler ile giriş yaptı. Hilelerin cazibesini yitirmesiyle uzun bir süre ürün çıkarmayan şirket, CES 2024'te yeni bir isim ve yeni bir yapay zeka destekli kontrolcüyle oyun piyasasına geri döndü.

AI Shark, web sitesinde yakında çıkacak olan beş yapay zeka destekli ürünü duyurdu: oyun analiz ünitesi, kontrolcü, fare, klavye ve kulaklık. Tanıtılan cihazlar arasında yapay zeka destekli oyun analiz ünitesi ve kontrolcü özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Açıklanan bilgilere göre AI Shark Controller, cihazı tutuş tarzınızı ve düğmeye basma zamanınızı algılayabilen sensörler içeriyor. Cihazda yer alan yapay zeka, kontrolcünün düğmelerinin hassasiyeti ve tepki süresi üzerinde gerçek zamanlı ayarlamalar yapabiliyor.

Cihazın ürün sayfasında, "Kontrolcünüzün yapay zekası, alışkanlıklarınızdan ve tercihlerinizden öğrenerek oyun tarzınıza uyum sağlıyor. Düğme yeniden eşlemeleri ve hassasiyet ayarlamaları önerebilir, böylece tüm beceri seviyelerindeki oyuncuların karmaşık hareketleri zahmetsizce gerçekleştirmesini kolaylaştırır. Yeni oyuncular için bu, sezgisel bir rehbere sahip olmak gibidir, tecrübeli oyuncular için ise uzmanlıklarına uyacak şekilde sürekli gelişen ve ince ayar yapan bir araçtır." ifadelerine yer verdi.

Milyonlarca oyuncu her gün Fortnite, Call of Duty ve Grand Theft Auto Online gibi oyunlarda rekabet ediyor. Yapay zeka destekli kontrolcü şirketin iddia ettiği kadar yetenekliyse, sahiplerine rekabette haksız bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor.