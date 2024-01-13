 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
GameShark, AI Shark Controller adlı yapay zeka destekli kontrolcüsünü tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

GameShark, AI Shark Controller adlı yapay zeka destekli kontrolcüsünü tanıttı

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zeka, oyun konsollarında da karşımıza çıkmaya başladı. Oyun sektöründe uzun yıllardır varlığını sürdüren GameShark, AI Shark Controller adını verdiği yapay zeka destekli kontrolcüsünü tanıttı. AI Shark Controller, cihazı tutuş tarzınızı ve düğmeye basma zamanınızı algılayabilen sensörler içeriyor. Yapay zeka, kontrolcünün düğmelerinin hassasiyeti ve tepki süresi üzerinde gerçek zamanlı ayarlamalar yapabiliyor. Bu da oyunculara rekabette haksız bir avantaj sağlayabilir.

GameShark, AI Shark Controller adlı yapay zeka destekli kontrolcüsünü tanıttı
13.01.2024 - 18:29,
Abone Ol

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zeka, oyun konsollarında da karşımıza çıkmaya başladı. Oyun sektöründe uzun yıllardır varlığını sürdüren GameShark, AI Shark Controller adını verdiği yapay zeka destekli kontrolcüsünü tanıttı. İşte AI Shark Controller özellikleri…

Yapay zeka destekli kontrolcü tanıtıldı: AI Shark Controller özellikleri

90'lı yıllarda piyasaya çıkan GameShark, oyun sektörüne Nintendo 64 ve PlayStation gibi oyun konsolları için hile kartuşu verilen ürünler ile giriş yaptı. Hilelerin cazibesini yitirmesiyle uzun bir süre ürün çıkarmayan şirket, CES 2024'te yeni bir isim ve yeni bir yapay zeka destekli kontrolcüyle oyun piyasasına geri döndü.

GameShark, AI Shark Controller adlı yapay zeka destekli kontrolcüsünü tanıttı

AI Shark, web sitesinde yakında çıkacak olan beş yapay zeka destekli ürünü duyurdu: oyun analiz ünitesi, kontrolcü, fare, klavye ve kulaklık. Tanıtılan cihazlar arasında yapay zeka destekli oyun analiz ünitesi ve kontrolcü özellikleriyle dikkat çekiyor.

Switch 2 tanıtım tarihi için açıklama! Ama Nintendo'dan değil

Açıklanan bilgilere göre AI Shark Controller, cihazı tutuş tarzınızı ve düğmeye basma zamanınızı algılayabilen sensörler içeriyor. Cihazda yer alan yapay zeka, kontrolcünün düğmelerinin hassasiyeti ve tepki süresi üzerinde gerçek zamanlı ayarlamalar yapabiliyor.

Cihazın ürün sayfasında, "Kontrolcünüzün yapay zekası, alışkanlıklarınızdan ve tercihlerinizden öğrenerek oyun tarzınıza uyum sağlıyor. Düğme yeniden eşlemeleri ve hassasiyet ayarlamaları önerebilir, böylece tüm beceri seviyelerindeki oyuncuların karmaşık hareketleri zahmetsizce gerçekleştirmesini kolaylaştırır. Yeni oyuncular için bu, sezgisel bir rehbere sahip olmak gibidir, tecrübeli oyuncular için ise uzmanlıklarına uyacak şekilde sürekli gelişen ve ince ayar yapan bir araçtır." ifadelerine yer verdi.

Milyonlarca oyuncu her gün Fortnite, Call of Duty ve Grand Theft Auto Online gibi oyunlarda rekabet ediyor. Yapay zeka destekli kontrolcü şirketin iddia ettiği kadar yetenekliyse, sahiplerine rekabette haksız bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Nintendo, ChatGPT, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GameShark, AI Shark Controller adlı yapay zeka destekli kontrolcüsünü tanıttı - Son Dakika


18:57
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz

Son Dakika
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20 Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 19:04:05. #1.12#
SON DAKİKA: GameShark, AI Shark Controller adlı yapay zeka destekli kontrolcüsünü tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement