GAÜN Öğrencileri 'Hilal' ile TEKNOFEST'te Yarışacak - Son Dakika
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Teknoloji

GAÜN Öğrencileri 'Hilal' ile TEKNOFEST'te Yarışacak

29.07.2025 11:23
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Gaziantep Üniversitesi öğrencileri yerli yapay zeka destekli elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST'te derece hedefliyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri yapay zeka destekli elektrikli araç "Hilal" ile TEKNOFEST'te dereceye girmeyi hedefliyor.

İstanbul'da 17-21 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST kapsamındaki teknoloji yarışmalarına hazırlanan Zeugma Elektrikli Ulaşım Sistemleri Topluluğu, "Hilal" adını verdikleri kırmızı renkli elektrikli araca yapay zekayı entegre etti.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) kategorisine uygun olarak "Hilal"i güncelleyen takım, TEKNOFEST'te derece almayı hedefliyor.

GAÜN Zeugma Elektrikli Ulaşım Sistemleri Topluluğu Başkanı Bahattin Onur Coşkun, AA muhabirine, her yıl araçlarını teknik ve işlevsel açıdan geliştirdiklerini belirtti.

Takım üyelerinin kendini yetiştirmesinin en az araç kadar önemli olduğunu ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

"İlk yapmış olduğumuz araçta eksiklerimizi gördük ve düzeltmemiz gereken yerleri fark ettik. Bunları düzelttik. Bu araçlar her sene gelişiyor, biz de her sene geliştirerek devam ediyoruz. Burada en önem verdiğimiz şey araçları geliştirirken takım üyelerinin kendini geliştirmesidir."

"Yüzde 100 yerli projelerle ilerliyoruz"

Coşkun, üniversitede aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökerek ülkeye yararlı işler yapmak istediklerini dile getirdi.

Teknolojinin ülkeler için öneminden bahseden Coşkun, "İsteyince her şeyi yapabiliyoruz ve yapabilecek de bir toplumuz. Yüzde 100 yerli ve milli projelerle ilerliyoruz. Dışa bağımlılığımızı azaltarak çok daha güzel işler yapabileceğimize inanıyoruz ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yarışmada güzel bir derece alıp güzel başarılar elde etmeyi planlıyoruz." dedi.

Araçlara yapay zeka entegre edildi

GAÜN Hilal Takım Kaptanı Ahmet Kılıç ise mekanik anlamda Hilal'in verimliliğini artırmak için aracı kilogram açısından hafiflettiklerini belirtti.

Yarışmaya her yıl farklı bir bölümün eklendiğini dile getiren Kılıç, yapay zeka sayesinde araca navigasyon, şerit takibi ve tabela tanıma gibi özelliklerin eklendiğini söyledi.

Hilal'in 100 kilometre menzile sahip bir araç olduğunu ve yaklaşık 4 saatte şarj edilebildiğini belirten Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene ADAS fonksiyonları adı altında şerit izleme, sabit cruise kontrol, tabela tanıma gibi özellikler geldi. Araçlarımıza kameralarla birlikte yapay zeka desteğini de kattık. Bu şekilde fonksiyonelliğini arttırıyoruz. Yani normal bir marka model araçta ne varsa biz de araçlarımıza onları entegre ediyoruz."

"Kendi şirketimizi kurma düşüncemiz var"

TEKNOFEST'in kendileri için büyük bir imkan olduğunu vurgulayan Kılıç, Türkiye'nin yerli otomotiv alanındaki vizyonuna katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Takımda geleceğin mühendislerini yetiştirdiklerini belirten Kılıç, "Hedefimiz aslına bakarsanız nitelikli iş gücü. İleride kendi şirketlerimizi kurma gibi düşüncelerimiz var. Bu araçların içinde elektronik, yazılım, mekanik tasarım, statik testler ve batarya sanayisi barındırıyor. Yani birçok mühendislik alanını barındırıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Teknofest, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GAÜN Öğrencileri 'Hilal' ile TEKNOFEST'te Yarışacak - Son Dakika

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