Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis'ten dijital yatırım hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis'ten dijital yatırım hamlesi

Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis\'ten dijital yatırım hamlesi

Gayrimenkul ve teknoloji dünyasında devrim yaratacak bir iş birliği anlaşması bugün itibariyle resmen duyuruldu. Odekta Teknoloji A.Ş. ile Helis Yapı İnşaat ve Yatırım Geliştirme A.Ş., gayrimenkulleri tokenize ederek hisseli yatırım fırsatlarını dijital ortama taşıyacak stratejik bir sözleşmeye imza attı.

20.05.2025 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu iş birliğiyle birlikte; Helis'e ait Helis Suit Otel, Helis Serina ve The House Residence projeleri, blockchain teknolojisi sayesinde tokenize edilerek, bireysel yatırımcıların erişimine açılacak. Yatırımcılar, bu projelere artık küçük sermayelerle ortak olabilecek.

BLOKZİNCİR TABANLI GAYRİMENKUL DÖNÜŞÜMÜ

İş birliği kapsamında, Odekta Teknoloji A.Ş., geliştirdiği Web3.0 altyapılı platform ile tokenların güvenli, şeffaf ve denetlenebilir şekilde yatırımcılara sunulmasını sağlayacak. Platformda kullanılacak HLS Token, yatırımcıların Helis projelerinde pay sahibi olmasına imkân tanıyacak.

Odekta CEO'su Deniz Erkin Purut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Gayrimenkul yatırımını demokratikleştiriyoruz. Artık herkes, büyük meblağlara gerek kalmadan nitelikli projelere ortak olabilecek. Bu, Türkiye'de bir ilk." dedi.

HELİS SUİT OTEL PROJESİ İLE BAŞLIYOR

Ortaklığın ilk adımı, Helis Suit Otel projesiyle atılıyor. Projeye ait 48 bağımsız bölümün tamamı tokenize edilerek hisseli satışa sunulacak. Böylece, yatırımcılar otelden doğrudan gelir elde edebilecek ve kendi paylarına düşen kazancı blokzincir teknolojisiyle takip edebilecekler.

Helis Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uzun ise: "Gayrimenkul sektöründe dijital dönüşüme öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Yatırımcılarımızın güvenini artıracak bu sistem, sektörde yeni bir dönemin habercisi." ifadelerini kullandı.

İş birliği anlaşması 20 Mayıs 2025 tarihinde resmen imzalandı.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Blockchain, Teknoloji, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis'ten dijital yatırım hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bak bana:
    şoktakinin tipinden belli dolandırıcı olduğu ekran fotosu alın yazdığımın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Portekiz ayakta Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig’de tarih yazan adam: Marco Paixao 41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao
Kocaelispor’dan sürpriz hamle Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir
Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti Geride 6 sayfalık not bıraktı Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı
Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı
Brighton, şampiyon Liverpool’u devirdi Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi
Trump: Biden’ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum Trump: Biden'ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum

19:22
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
18:08
Ankara’da üç güzergaha metrobüs geliyor
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
16:40
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
08:22
Survivor’da şaşırtan veda İsmail Balaman adaya veda etti
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
08:06
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
08:02
Sergen Yalçın: Ronaldo’yu bedava verseler almam
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
08:00
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor Milyonlara çifte müjde
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
07:52
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 20:19:18. #7.13#
SON DAKİKA: Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis'ten dijital yatırım hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.