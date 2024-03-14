Gaziantep'te Yapay Zekanın Geleceği Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Teknoloji

Gaziantep'te Yapay Zekanın Geleceği Konferansı Düzenlendi

Gaziantep\'te Yapay Zekanın Geleceği Konferansı Düzenlendi

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen konferansa öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, yapay zekanın gelecek nesillere nasıl aktarılması gerektiğini anlattı ve öğrencilere bilimsel çalışmalardan bahsetti. Program soru cevap şeklinde devam etti.

14.03.2024 15:31  Güncelleme: 15:35
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Gaziantep'te "yapay zekanın geleceği" konferansı düzenlendi.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen konferansa öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, yapay zekanın gelecek nesillere nasıl aktarılması gerektiğini belirtti.

Öğrencilere tavsiyede bulunan Şeker, bilimsel çalışmalardan da bahsetti.

Program daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Gaziantep'te Yapay Zekanın Geleceği Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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