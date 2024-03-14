Gaziantep'te "yapay zekanın geleceği" konferansı düzenlendi.
Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen konferansa öğrenciler katıldı.
Programda konuşan Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, yapay zekanın gelecek nesillere nasıl aktarılması gerektiğini belirtti.
Öğrencilere tavsiyede bulunan Şeker, bilimsel çalışmalardan da bahsetti.
Program daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.
Son Dakika › Teknoloji › Gaziantep'te Yapay Zekanın Geleceği Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
Çin'in tahıl üretim eyaletlerinden Heilongjiang'da tarım makineleri imalatı yapan işletmeler, bahar dönemindeki toprak sürme hazırlıklarına yönelik pazar talebini karşılamak için hızla çalışıyor. Jiamusi kentinde ise akıllı tarım makinelerinin kullanımı ve Beidou uydu navigasyon sisteminin uygulanması gibi daha yüksek teknoloji unsurları kullanılıyor.
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronları kullanarak arızaların önlenmesi ve tespitinde destek sağlıyor. Şirket, olumsuz hava koşullarında ve zorlu arazi şartlarında arızaları hızlı bir şekilde tespit etmek için 1 İHA ve 6 dron kullanıyor. Ayrıca, İHA ve dronlar ile rutin hat taramaları yaparak ileride oluşabilecek arızaları önceden tespit ediyor.
8. Yargı Paketi olarak da bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avukat Görkem Gökçe, kanunda yer alan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili getirilen yeni düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gökçe, “Özellikle verilerin yurt dışına aktarımı için benimsenecek yeni sistem, Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan General Data Protection Regulation (GDPR) sistematiği ile büyük ölçüde uyumlu” dedi.
Kadıköy'deki bir inşaat sahasında biriken su, Google Maps uygulamasında göl olarak algılanıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören durum, dron ile havadan görüntülendi.
Türkiye'deki yerel seçimler öncesinde siyasi partiler ve adaylar, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında reklam harcamalarını artırdı. CHP, 15 milyon 10 bin 158 TL ile en çok harcama yapan parti olurken, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, 5 milyon 478 bin 391 TL ile en fazla harcama yapan aday oldu.
OnePlus, akıllı telefon işindeki payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak olan OnePlus Ace 3V modelinin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Cihaz, sektör standartlarına kıyasla normal sayılabilecek bir ekran gövde oranına sahip ve delikli bir ekran tasarımına sahip. Arka tarafta ise çift kamera kurulumu bulunuyor. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alan telefon, orta segmente hitap ediyor. OLED bir panelle gelen cihaz, 1.5k çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca 5.500 mAh'lik bir batarya ve plastik bir çerçeve ile geliyor. OnePlus Ace 3V'nin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.
Sony, abonelik tabanlı PlayStation Plus hizmetine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Mart ayında NBA 2K24 Kobe Bryant Edition ve Resident Evil 3 gibi yapımlar abonelere sunulacak. Ayrıca, Marvel's Midnight Suns, Lego DC Super-Villains, Mystic Pillar: Remastered ve diğer birçok oyun da abonelere sunulacak. Mart ayı PlayStation Plus aboneleri için heyecan verici bir ay olacak.
Intel, AMD ve Apple arasındaki işlemci pazarındaki hakimiyet yarışında önde gidiyor. Canalys'in raporuna göre 2023 yılında Intel, 50 milyon işlemci sevkiyatı yaparak pazarda yüzde 78 paya sahip oldu. AMD ise yüzde 13 pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, Apple yüzde 8 pazar payıyla üçüncü oldu. Intel'in en çok kullanılan işlemcileri ise Lenovo, Dell ve HP tarafından tercih edildi.
Arçelik, Antalya'da gerçekleştirilen bölgesel toplantıda yetkili satıcılar ve servislerle bir araya geldi. Toplantıda sektörün durumu, hedefler ve yeni ürünler hakkında sunumlar yapıldı.
Ordu'da TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen ve 'KOD-AT' adıyla tescillenen kodlama eğitim seti, okula gelir kazandırıyor. Eğitim seti, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın destekleriyle üretilen mikrodenetleyici yerli deneyap kart kullanılarak tasarlandı. Set, ilkokuldan üniversiteye kadar geniş bir yelpazede kullanılabiliyor ve birçok uygulama yapma imkanı sunuyor. Öğrencilerin projeye katkılarıyla seri üretime geçen eğitim seti, okullara ve kurumlara satılarak öğrencilere gelir sağlıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?