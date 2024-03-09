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Google, Android'de birçok varsayılan uygulamaya sahip. Klavye için Gboard da bunlardan biri. Ancak uygulamada yaşanan yeni bir sorun, kullanıcıları çileden çıkartı. Klavyedeki tuşların küçüldüğü ve görünmez hale geldiği belirtildi.

Gboard klavyesinde harfler küçüldü sorunu nasıl çözülür?

Google'ın Gboard klavye uygulaması, bazı akıllı telefon sahiplerinde sinir bozan yeni bir hata yaşıyor. Reddit gibi sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar, klavyedeki harflerin küçüldüğünü gösterdi. Kullanıcılar, harfleri göremediklerini ifade etti.

Raporlara göre hata, Android Auto özelliğini kullandıktan sonra ortaya çıkıyor. Gboard tuşlarının içindeki harf ve rakamların son derece küçük ve neredeyse okunamaz boyuta gelmesine neden oluyor. Bu durum ise başta görme bozukluğu olan kullanıcılar olmak üzere Android sahiplerinde büyük sorunlar yarattı.

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Ayrıca Gboard penceresi büyütüldüğünde ise tuşların küçüldüğü ve kullanıcıların rahatça yazmasını engellediği bildirildi. Sorun şu ana kadar birkaç Pixel modelinde görüldü. Ayrıca yalnızca Android Auto'ya bağlandıktan sonra ortaya çıktı.

Ancak metin boyutlandırma hatasının nedeni tespit edilemedi. Bazı kullanıcılar, cihazı yeniden başlatmanın klavyeyi geçici olarak düzelttiğini, ancak uygulama değiştirdiğinde sorunun geri döndüğünü dile getirdi. Ayarlardan Gboard uygulama önbelleğini kapatmaya zorlamak ve temizlemek de sorunun çözülmesine yardımcı oldu.

Gboard klavyesi Android'de varsayılan olarak kullanıldığı için bu hata birçok Android sahibini etkiledi. Google, yazılım güncellemesi yayınlanmadığı sürece kullanıcıları etkilemeye devam edecek. Ancak şimdilik uygulama sıfırlama gibi geçici çözümlere başvurabilirsiniz.