Telefon numarası gözükmeden özel telefon görüşmeleri yapmak birçok kişini istekleri arasında. Bu sebeple birçok kullanıcı "Gizli numara nasıl yapılır?", "Gizli numaradan arama nasıl yapılır?" sorgularını aratmakta. Bizde sizler için adım adım bir rehber hazırladık. İşte konuyla ilgili detaylar…
Gizli numaradan arama nasıl yapılır?
Telefon numarasını gizleyerek arama yapmak için veya telefon numaranızı gizlemek için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'da çalışan #31# kodunu kullanabilirsiniz. Bunun yanında telefonunuzun -eğer cihazınız destekliyorsa- ayarlar bölümünden "aramalarda telefon numaramı gizle" seçeneğini aktif ederek numaranızı gizleyebilirsiniz.
#31# kodunu kullanarak numaranızı gizlemek istiyorsanız önce kodu arama kısmına yazın. Ardından aramak istediğiniz telefon numarasını girin. Bu sayede "sadece bir kere mahsus" numaranızı gizlemiş olacaksınız. Bir sonraki aramanızda yine telefon numaranızın görünmesini istemiyorsanız kodu tekrardan yazıp arkasına aramak istediğiniz telefon numarasını girmeniz gerekiyor.
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Eğer yapacağınız tüm aramalarda telefon numaranızın karşı taraftan gözükmesini istemiyorsanız yani telefon numaranızı gizlemek istiyorsanız telefonunuzun ayarlar bölümünden de bu işlemi yapabilirsiniz. iPhone cihazlarda Ayarlar > Telefon > Numaramı Göster yolunu izleyip Numaramı Göster seçeneğini pasif hale getirerek numaranızı gizleyebilirsiniz.
Samsung cihazlarda telefon numarası gizlemek içinse:
Telefon arama ekranında sağ üst köşedeki (…) üç noktaya dokunun ve menüden Ayarlar seçeneğini seçin.
Diğer Ayarlar seçeneğini seçin.
Açılan sayfada Arayan kimliğinizi gösterin seçeneğine dokunup menüden Gizle seçeneğini seçin.
Yukarıdaki ayarı yaptığınızda, giden tüm aramalarınız gizli numaradan olacaktır.
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Son Dakika › Teknoloji › Gizli Numara Nasıl Yapılır? Adım Adım Rehber - Son Dakika
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