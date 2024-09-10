Google'ın Reklam Geliri ve Yargı Dava Süreci - Son Dakika
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Teknoloji

Google'ın Reklam Geliri ve Yargı Dava Süreci

Geçen yıl reklam gelirinin yüzde 68'ini ABD dışı ülkelerden elde eden Google, ABD'de dijital reklam pazarını domine ettiği gerekçesiyle yargılanıyor. Ayrıca Avrupa Adalet Divanı, Google'a verilen 2,4 milyar avro para cezasını onayladı.

10.09.2024 15:18
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Geçen yıl reklamdan 237 milyar dolar kazanç sağlayan Google, bu gelirin yüzde 68'ini ABD dışı ülkelerden elde ediyor.

Arama motoru şirketi Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), sektörde "tekelcilik" yaptığı gerekçesiyle yargılandığı dava başladı.

ABD Adalet Bakanlığı ve eyaletlerden oluşan bir koalisyon tarafından açılan davaya göre, Google dijital reklam pazarını domine ediyor ve pazar gücünü rekabeti engellemek için kullanıyor.

Öte yandan Google'a Avrupa'da verilen 2,4 milyar avro para cezası Avrupa Adalet Divanı tarafından onaylandı.

AB Komisyonu 2017'de Google'a ceza vermişti. Buna gerekçe olarak, internet devinin genel arama sonuçları sayfasında fiyat karşılaştırma hizmetinin sonuçlarını rakiplerininkine tercih ettiği değerlendirmesi gösterilmişti.

Verilen bilgiye göre Google, kendi hizmetinin arama sonuçlarını en üstte, bir görsel ve metinle vurgulayarak sundu. Rakip hizmetlerin arama sonuçları ise sadece mavi bir bağlantı olarak daha aşağıda yer aldı.

Reklam gelirinin yüzde 68'ini ABD dışı ülkelerden sağlıyor

AA muhabirinin online istatistik portalı Statista'dan derlediği verilere, Google, 2001'de 0,07 milyar dolar reklam geliri sağlarken, aradan geçen 22 yılda çok büyük artış göstererek geçen yıl bu alandan 237 milyar dolar kazanç elde etti.

Geçen yıl ABD'de yaklaşık 76 milyar dolar reklam geliri elde eden Google, böylece toplam reklam gelirinin yüzde 32'sini ABD'den elde etmiş oldu. Şirket, geriye kalan yüzde 68'lik reklam gelirini ise diğer ülkelerden sağlıyor.

2023'te toplam gelir 305 milyar dolar

Sitede yer alan verilere göre şirketin toplam gelirlerinde de yıldan yıla büyük bir artış yaşandı. 2002'de 0,4 milyar dolar gelir elde eden Google, 2003'te 1,5 milyar dolar, 2010'da ise 29,3 milyar dolar toplam gelir sağladı.

Şirket en büyük sıçramayı Kovid-19 salgını döneminde yaptı. 2020'de 181 milyar dolar gelir elde eden şirket, 2021'de 256 milyar dolar kazanç sağladı. Şirketin 2023'te toplam geliri ise 305 milyar dolar oldu.

Google, 2023'te sadece reklamdan 237 milyar dolar kazanç sağlarken, bu durum, şirketin gelirlerinin yüzde 77'sini reklamlarla elde ettiğini gösterdi.

Google diğer arama motorları ile kıyaslandığında da ekonomik olarak çok büyük bir gücü elinde tutuyor.

Web trafiği analiz sitesi Statcounter'da yer alan verilere göre, Google, dünya çapında diğer arama motorları ile kıyaslandığında yüzde 90,4'lük piyasa değerini elinde bulunduruyor.

Google'ı en yakından takip eden Microsoft'un sahibi olduğu Bing'in piyasa değeri olarak aldığı pay ise yaklaşık yüzde 4 oldu. Listede 3. sırada ise yaklaşık yüzde 2 ile Yandex bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Google'ın Reklam Geliri ve Yargı Dava Süreci - Son Dakika

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