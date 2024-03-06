Google, Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlama Düzenlemesi'ne uyum sağlayacak

Teknoloji

Son dönemin en çok konuşulan şirketlerinden Google, Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe koyulacak olan Dijital Pazarlama Düzenlemesi çerçevesinde büyük değişikliklere gidecek. Özellikle teknoloji firmaları arasındaki rekabeti artırmayı amaçlayan AB, Google'ın Avrupa'daki faaliyetlerini ayrıntılarıyla incelemişti.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden Oliver Bethell konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmek adına aylardır çalıştıklarını ifade ederken, başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. İşte tüm detaylar…

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Bethell, Avrupa Birliği ülkelerindeki arama sonuçlarını gözle görülür şekilde değiştireceklerini belirtiyor. Böylece tüketiciler, ihtiyaçları olan bilgiye veri güvenliklerini koruyarak ulaşabilecekler. Bundan böyle YouTube ve Chrome başta olmak üzere birçok Google hizmeti, diğer hizmetlerle bağlantı kurabilmek için izin istemek zorunda kalacak. Ayrıca firmanın uygulama geliştiricileri için kullanıcı gizliliği merkezli bir yol haritası hazırladığı da konuşuluyor.

Google geçtiğimiz günlerde Dijital Pazarlama Düzenlemesi'nin getirdiği üçüncü parti serbestliğine uyum sağladığını açıklamıştı. Bu kapsamda, Avrupa Birliği ülkelerindeki Android kullanıcıları artık başka uygulama marketlerden de alışveriş yapabilecek. Fakat kullanıcıların yararına gibi görünen bu değişikliklerin AB dışında yürürlüğe girip girmeyeceği şu an için belli değil.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Avrupa Birliği'nin stratejisi doğru mu? Google ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.