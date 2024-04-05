Google, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları tanımlamak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android'deki Telefon uygulamasına sunulacak "Arama" seçeneği ile kullanıcı gizliliğini artırmayı hedefliyor. Peki bu özellik nasıl çalışacak?
Bilinmeyen numaraları tek tuşla Google'da sorgulayın
Google Telefon uygulamasının son betasında yer alan özellik, kullanıcıların arama geçmişinde yer alan numaraları Google'da sorgulamasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, Son Aramalar sekmesinden bilinmeyen bir numarayı seçerek, numarayı Google dahil olmak üzere internette sorgulayabilecek.
Arama düğmesine dokunup "Google ile ara" seçeneği sayesinde numara hakkında bilgi almak mümkün olacak. Bu, özellikle işletme hesaplarına daha kolay ulaşmayı mümkün kılacak gibi duruyor.
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Arama özelliğinin, Truecaller gibi numaraların kimliğini saptayan uygulamaların yerini almak üzere tasarlanmadığını belirtelim. Kullanıcıların sadece internet üzerinde tanımlanmış numaraya sahip olan işletmeleri bulmalarını kolaylaştıracak.
Bu özelliğin, Mart ayında Pixel telefonlar için yayınlanan Feature Drop ile devreye alındığını da hatırlatmak gerekiyor. Japonya'da yürütülen "numara arama" testleri sayesinde bilinmeyen numaraları internette sorgulamak kolaylaştı.
Ayrıca Google'ın Telefon uygulamasında sesli aramadan görüntülü görüşmeye geçiş için yeni bir tasarım üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu, kullanıcıların WhatsApp gibi farklı uygulamalara geçmeden, Telefon uygulamasında görüntülü görüşmesine olanak tanıyacak.
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Son Dakika › Teknoloji › Google Telefon uygulaması, bilinmeyen numaraları sorgulamak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor - Son Dakika
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