Google\'ın M122 kodlu Chrome güncellemesi: Yazmama Yardım Et özelliği

Google'ın M122 kodlu Chrome güncellemesi, "Yazmama Yardım Et" adını verdiği ve herhangi bir web sitesinde kullanıcılara yazı yazmalarında yardımcı olan bir metin oluşturucu getiriyor.
Chrome güncellemesi ile yapay zeka destekli 'Yazmama Yardım Et' özelliği geliyor
Bu özellik, yapay zeka kullanarak kullanıcılara yazma konusunda destek oluyor. Önceden belirli Google Workspace uygulamaları ve aboneliklerle sınırlı olan bu özellik, artık Chrome'daki herhangi bir web sitesindeki herhangi bir metin kutusunda da çalışacak.
Google, bu özelliği resmi olarak deneme aşamasında olan bir yapay zeka yazı yazma yardımcısı olarak adlandırıyor. Chrome kullanıcıları, yazmalarına yardımcı olacak bir metin kutusu bulduktan sonra, Yazmama Yardım Et penceresini açabilecek ve bir yazı önerisi verebilecekler.
Özellik, yazı örneklerini kullanıcının görüntülediği web sayfasının bağlamını kullanarak şekillendirebiliyor. Örneğini yukarıdaki görselde görebilirsiniz. Google Chrome'daki Yazmama Yardım Et özelliği tarafından geri dönen yazı örneği, orijinal öneriden çok daha uzun ve açıklayıcı. Kısaca özellik, kullanıcılara zaman tasarrufu sağlıyor.
Yeni Chrome özelliği, şimdiye kadar piyasaya sürülen en faydalı yapay zeka araçlarından biri gibi görünüyor. Örneğin, bir şirketin destek sohbet botu veya e-posta hattı ile iletişim kurmanız gerekiyorsa, iletişimin mükemmel olması gerekmez. Bu tür bir durumda Chrome güncellemesi ile gelecek Yazmama Yardım Et özelliğini kullanmak, size çok zaman kazandıracak.
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Ancak, hala generatif yapay zekanın hatalar yapabileceğini ve Google'ın da kullanıcıları bu konuda uyardığını belirtelim. Yazınızın hakiki olması önemli olduğunda, Yazmama Yardım Et'ı kullanmak yerine kendiniz yazmanız daha iyi olacaktır.
Yazmama Yardım Et, bugünden itibaren Chrome M122'de, ABD'de ve İngilizce dilinde kullanılabilir durumda. macOS ve Windows platformlarında Chrome tarayıcısında erişilebilir durumda, ancak basın açıklamasında ChromeOS desteğinden bahsedilmemiş.
Chrome güncellemesi ile gelecek olan ve Bing'in Copilot'a benzeyen Yazmama Yardım Et özelliğinin şu an için küresel çapta ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Google'ın M122 kodlu Chrome güncellemesi: Yazmama Yardım Et özelliği - Son Dakika
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