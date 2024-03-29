Google, Chrome sekme düzenleme özelliği ile, kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı bir sorunu çözmeye yönelik adım atıyor. Android kullanıcıları için tasarlanan yeni "Tab Declutter" özelliği, tarayıcıdaki sekme karmaşasını azaltacak ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir çözüm sunuyor.
Google Chrome, sekme düzenleme özelliği geliyor
Aşırı tarayıcı sekmelerine karşı verilen ebedi savaş Google'da yeni son bulacak. Android'deki Chrome kullanıcıları için yakında, elle müdahale etmek zorunda kalmadan can sıkıcı sekme karmaşasını sona eriyor.
Android için Google Chrome, kullanıcıların sekme düzenleme yönetimini kolaylaştıracak "Tab Declutter" (sekme dağınıklığı) adında bir özelliği test ediyor. Bu özellik, kullanılmayan sekmeleri otomatik olarak arşivleyerek, tarayıcıdaki kaosu ve karmaşayı azaltmayı hedefliyor.
Chrome güncellemesi ile yeni bir özellik geliyor!
"Tab Declutter" ile kullanıcılar, sadece aktif olarak kullandıkları sekmelere odaklanabilecek. Arşivlenen sekmelere ise ihtiyaç duyduklarında kolayca erişebilecekler. Bu yeni sistem, hangi sekmelerin arşivleneceğine otomatik olarak karar veriyor.
Böylece kullanıcılar, her sekmeyi manuel olarak kapatmak zorunda kalmayacak. Google daha önce, 2020'de benzer bir girişimde bulunmuştu. Ancak bu yeni yaklaşım, daha agresif bir şekilde tasarlanmış ve kullanıcının onayı olmadan sekmeleri yönetebiliyor.
Henüz resmi bir açıklama olmasa da, Google Chrome sekme düzenleme özelliği Chrome'un Mayıs ayında çıkması beklenen 125. sürümünde yer alabilir. Google'ın bu adımı, özellikle çok sayıda sekme ile çalışan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak.
"Tab Declutter" özelliğinin, kullanıcı deneyimini nasıl değiştireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Siz Google Chrome'un bu özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Google Chrome, sekme düzenleme özelliği ile kullanıcı deneyimini iyileştiriyor - Son Dakika
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