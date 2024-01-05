Google Chrome, üçüncü parti çerez desteğini sonlandırıyor

Google yıllardır Chrome kullanıcılarının güvenliğini artırmak için adımlar atıyor. Bunların başında ise kullanıcıların çerezler ile kontrol edilen verileri geliyor. Şirket, "Privacy Sandbox" girişiminin bir parçası olarak, Chrome'da üçüncü taraf çerezleri kaldırmaya başladı.

Google Chrome, üçüncü parti çerez desteğini bitiriyor

Açıklamaya göre Google, 4 Ocak'tan itibaren dünya çapında yaklaşık 30 milyon Chrome kullanıcısı için üçüncü taraf çerezleri resmen devre dışı bıraktı. Bu da toplam kullanıcı tabanının yaklaşık yüzde 1'ini temsil ediyor.

Bilmeyenler için üçüncü taraf çerezler; özellikle reklamverenlerin kullanıcıları farklı web sitelerinde izlemelerine olanak tanıyan küçük metin dosyalarını temsil ediyor. Reklam takibi için kullanışlı olsa da, internette gezinirken gizlilik endişelerine yol açıyordu. Kullanıcılar, bu çerezlerin gizliliği ihlal ettiğini savunuyordu.

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Google, Privacy Sandbox'ın ilk uygulaması rastgele 30 milyon kullanıcı seçtiğini ifade etti. Bu kullanıcıların Chrome'u açtıklarında "Takip Koruması" kapsamında sitelerin üçüncü taraf çerezleri kullanmasını sınırladığını bildiren bir bildirim göreceklerini duyurdu.

Teknoloji devi bu özelliği varsayılan hale getirecek olsa da, isteyen kullanıcılar devre dışı bırakabilecek. Bu da üçüncü taraf çerezlere izin vereceğiniz ve kişiselleştirilmiş reklam görmeye devam edeceğiniz anlamına geliyor.

Google ayrıca çerezleri daha gizlilik odaklı dostu olduğunu iddia ettiği alternatif teknikler ile değiştirecek. Şirket, Privacy Sandbox kapsamında kullanıcı verilerini ve işlemlerini yerel cihazlarda tutacak. Kullanıcıları gezintilerine göre ilgi alanına dayalı kategorilere atayacak.

Üçüncü parti çerez desteğinin 2024 yılının ortalarında Chrome'dan tamamen kaldırılacağını hatırlatmakta fayda var.