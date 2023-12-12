Google Chrome Yapay Zeka ile Tema Oluşturma Özelliği Alıyor

Google tarafından geliştirilen ve dünyanın en büyük web tarayıcısı olan Google Chrome, yeni özellikler almaya devam ediyor. Yapay zeka, son yıllarda pek çok alanda yaygın bir şekilde kullanılıyor ve Google da bu trende ayak uydurarak tarayıcısına bu alandaki yenilikleri entegre ediyor.

Bu doğrultuda Google Chrome, yapay zeka odaklı yenilikler almaya devam ediyor. Kısa süre önce ortaya çıkan bir bilgi ise tema ile ilgili bir özellik ekleneceğini ortaya koydu. İşte yeniliğin detayları…

Google Chrome, tema ile ilgili yapay zeka destekli bir özellik alıyor!

Google, Chrome için geliştirdiği yeni özellikleri test etme amacıyla herkesten önce ilk olarak Chrome Canary kullanıcılarına sunuyor. Böylelikle bir hata olup olmadığı tespit edilebiliyor. Kısa süre yayınlanan yeni bir Canary sürümü ise Google'a yapay zeka ile desteklenen tema oluşturma özelliği ekleneceğini ortaya koydu.

Bildiğiniz üzere Google Chrome'da halihazırda birçok tema seçeneği bulunuyor. Zira şirket, her yıl pek çok yeni tema kullanıma sunuyor. Fakat kısa süre önce test edilmeye başlanan yapay zeka ile tema oluşturma özelliği, kullanıcılara daha fazla seçenek sunacak gibi görünüyor.

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Aktarılan bilgilere göre kullanıcılar, söz konusu bu özellik sayesinde manzara, bina, yemek ve doğa gibi çeşitli konulardan birini seçerek bununla ilgili bir tema oluşturabilecek. Üstelik oluşturulacak tema için üç boyutlu veya Cyberpunk gibi farklı stiller ve üzgün, romantik veya yaratıcı gibi çeşitli ruh halleri seçilerek ince ayarlar yapılabilecek.

Şu anda test aşamasında olan yapay zeka ile tema oluşturma özelliğinin herkes için ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Tahminler önümüzdeki ayları işaret ediyor. Bu bağlamda şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Bazı kullanıcılar bu özelliğin önemli bir yenilik olduğunu düşünüyorken, kimileri ise pek de gerekli olmadığını dile getirdi. Tabii her şeyden öte bir işe yarayacağı kesin gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Google Chrome'un yeni özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.