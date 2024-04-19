Son dönemin gündemden düşmeyen şirketlerinden Google, yakın zamanda devasa bir yapay zeka yatırımı ile karşımıza çıkabilir. Firmanın yapay zeka departmanının başında olan Demis Hassabis yaptığı açıklamada, oldukça kısa bir süre içinde büyük bir yapay zeka girişimi daha yapabileceklerini duyurdu.
Microsoft'un 2028 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı 100 milyar dolarlık süper bilgisayarına karşı yapılacağı düşünülen hamlenin, şimdiden teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Google, bu kez yapay zeka projeleri ile gündemde
Sözlerine oldukça iddialı bir şekilde devam eden Hassabis, zaman içinde yapacakları toplam yatırımın 100 milyar dolar barajını aşabileceğini öne sürdü. Yapay zeka alanında sektördeki rakiplerinden daha kabiliyetli olduklarını düşündüğünü belirten yönetici, insanlığın bu alanda kendini daha da geliştirmesi için her şeyi yapacaklarını söyledi. Ayrıca bu teknolojinin gelecekte insan aklının sınırlarını aşabileceği bile iddia edilmekte.
Geçtiğimiz haftalarda dünyanın ilk ARM tabanlı bulut işlemcisi Axion'u da bünyesine katan Google, böylece yapay zeka eğitimini çok daha verimli ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor. Şu an için ChatGPT'ye rakip olabilecek seviyede bir ürün ortaya koymayan şirketin, gelecekteki planları merakla bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
Google Haritalar'dan elektrikli araç sahiplerine müjde!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google yeni yapay zeka projelerinde başarılı olabilecek mi? Siz güncel olarak hangi Google uygulamalarını kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Google, Devasa Yapay Zeka Yatırımı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Samsung, bu yıl Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6'yı piyasaya sürecek. Galaxy Z Flip 6'nın Geekbench raporuna göre cihazın 8 GB RAM, Android 14 işletim sistemi ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağı görülüyor. Galaxy Z Flip 6'nın temmuz veya ağustos ayında duyurulması ve satışa sunulması bekleniyor.
Elektrikli araç piyasasında hem Tesla hem de Türkiye'nin yerli markası Togg'un modelleri, fiyatlandırma stratejileri ile dikkat çekiyor. Her iki markanın da farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edebilecek çeşitlilikte elektrikli araçlar sunduğu görülüyor.
Huawei'nin yeni akıllı saati Watch Fit 3'ün ilk görüntüleri yayınlandı. Watch Fit 3, Apple Watch Series 9'a oldukça benzer bir görünüme sahip. Yeni tasarımda ekran biraz daha kare şeklinde tasarlanmış ve sağ üst tarafta yeni bir fiziksel düğme eklenmiş. Huawei Watch Fit 3, daha ekonomik bir alternatif olacak şekilde geliyor ve tahmini olarak 100 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın özellikleri arasında Bluetooth bağlantısı, bildirim gösterimi, ses dosyalarını saklama ve oynatma, spor aktivitelerini takip etme gibi temel akıllı saat özellikleri bulunuyor. Huawei'nin bu yeni modeli, Apple Watch'a yakın pratik özellikler sunarak uygun fiyatlı akıllı saat arayan kullanıcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor.
OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus Ace 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 16 GB RAM belleği ile dikkat çekiyor. Ayrıca 1,5K kavisli ekran, 6000 mAh pil ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan cihaz, rakiplerine aman vermeyecek.
Geçen yıl tanıtılan Alfa Romeo Milano, hükümetin talebi üzerine isim değişikliğine giderek Junior adını aldı. İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Milano'nun Polonya'da üretiliyor olması sebebiyle hükümetin eleştirilerine maruz kalmıştı. Ticaret ve Made in Italy Bakanı ise bu eleştirileri doğrulayarak isim değişikliğinin yasalara aykırı olduğunu belirtti. Şirket ise Milano isminin tüm yasal gerekliliklere uyduğunu savunsa da uzlaşmaya giderek Junior ismini seçti.
Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından Twitch, Türkçe dil desteği kararıyla gündeme geldi. Türk oyunseverleri çileden çıkaran bu kararın sebebi henüz bilinmiyor. Twitch'in Türkçe dil desteği sunmaması büyük tepki çekti. Twitch'in bu kararı, ülkeden istediği finansal getiriyi sağlayamamasından dolayı aldığı iddia ediliyor. Ayrıca Korece, Lehçe ve Rusça dilleri de Twitch'ten kaldırılacak. Oyuncuların bu karara nasıl tepki vereceği merak konusu.
Qualcomm, 24 Nisan'da önemli bir gelişme yaşanacağını duyurdu. Şirketin Snapdragon X Plus işlemcilerini tanıtabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alan ilk dizüstü bilgisayarın da tanıtılabileceği söyleniyor.
Avrupa pazarında yayınlanan son raporlara göre, elektrikli araç satışları düşüş gösterirken hibrit otomobil satışları ise artış gösterdi. Elektrikli araçlara getirilen teşviklerin geri çekilmesi ve fiyat artışları, kullanıcıların hibrit araçlara yönelmesine neden oldu. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin raporuna göre, elektrikli araç satışları %11.3 düşüş gösterirken hibrit araç satışları %12.6 arttı. Bu durum, hibrit motorların geleceği hakkında olumlu yorumlara neden oldu.
Huawei'nin yakında piyasaya sürülecek olan Pura 70 serisinde kullanılacak Kirin 9010 işlemcisi, yapılan performans testlerinde Snapdragon 8 Gen 3'e göre %8 daha iyi bir performans sergiliyor. Ancak sektör otoriteleri, günlük kullanımda büyük bir fark yaratmayacağını belirtiyor.
Netflix, önümüzdeki yıldan itibaren abone sayısını ve elde ettiği geliri açıklamayacağını duyurdu. Şirket, abone sayısının gelecek potansiyelini gösterme konusunda eskisi kadar önemli olmadığını belirtti. Finansal raporlarını sadece abone sayısında önemli başarılara ulaştığında yayımlayacak.
Turkcell, iletişim teknolojileri sektöründe 30. yılını kutluyor. Turkcell, 30. yıla özel sürpriz GB ve dakika avantajları sunacak. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin 30. yılını değerlendirerek, Türkiye'yi bireysel ve kurumsal anlamda dijitalleştirmek için çalışacaklarını belirtti. Turkcell'in 30. yıl kutlamaları, farklı sürprizler ve avantajlar sunacak. Abonelerin paketlerindeki GB ve dakikalar iki katına çıkarken, gençlere yönelik kampanyalar da devam edecek. Yıl boyunca sürecek reklam kampanyasının yüzü ise oyuncu Kerem Bürsin oldu. Turkcell, gelecek stratejisinde yenilikçi teknolojilere odaklanarak ülkemizin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Turkcell, sadece bireylere değil, kritik altyapılara da hizmet vererek geniş bir etki alanı yaratıyor. Stratejik odak noktaları arasında veri, enerji, siber güvenlik ve yapay zeka yer alıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?