Google, Devasa Yapay Zeka Yatırımı İçin Hazırlanıyor

Teknoloji

Son dönemin gündemden düşmeyen şirketlerinden Google, yakın zamanda devasa bir yapay zeka yatırımı ile karşımıza çıkabilir. Firmanın yapay zeka departmanının başında olan Demis Hassabis yaptığı açıklamada, oldukça kısa bir süre içinde büyük bir yapay zeka girişimi daha yapabileceklerini duyurdu.

Microsoft'un 2028 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı 100 milyar dolarlık süper bilgisayarına karşı yapılacağı düşünülen hamlenin, şimdiden teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Google, bu kez yapay zeka projeleri ile gündemde

Sözlerine oldukça iddialı bir şekilde devam eden Hassabis, zaman içinde yapacakları toplam yatırımın 100 milyar dolar barajını aşabileceğini öne sürdü. Yapay zeka alanında sektördeki rakiplerinden daha kabiliyetli olduklarını düşündüğünü belirten yönetici, insanlığın bu alanda kendini daha da geliştirmesi için her şeyi yapacaklarını söyledi. Ayrıca bu teknolojinin gelecekte insan aklının sınırlarını aşabileceği bile iddia edilmekte.

Geçtiğimiz haftalarda dünyanın ilk ARM tabanlı bulut işlemcisi Axion'u da bünyesine katan Google, böylece yapay zeka eğitimini çok daha verimli ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor. Şu an için ChatGPT'ye rakip olabilecek seviyede bir ürün ortaya koymayan şirketin, gelecekteki planları merakla bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google yeni yapay zeka projelerinde başarılı olabilecek mi? Siz güncel olarak hangi Google uygulamalarını kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.