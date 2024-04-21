Google, Ekran Görüntüsü İçin Arama Çemberi Özelliğini Kullanacak

Teknoloji

Google, Pixel modelleri ve Samsung Galaxy S24 serisinde Circle to Search özelliği ile yeni bir dönemin kapısını açtı. Ancak arama çemberi özelliği diyebileceğimiz bu özellik yeni bir işlev kazanıyor. Buna göre Google, ekran görüntüsü için de arama çemberi kullanmayı planlıyor. Peki ama kullanıcılar bu özelliği nasıl kullanacak?

Ekran görüntüsü almak Circle to Search özelliği ile kolaylaşacak

Google, Android 15 ile birlikte Circle to Search yani arama çemberini hayatımıza getirecek. X platformunda paylaşım yapan AssembleDebug adlı kullanıcı Circle to Search ile ekran görüntüsü aldı.

Bildiğiniz gibi Circle to Search, belli bir alanı seçmeyi ve daire içine alınan resmi, metni aratmayı içeriyor. İşte Circle to Search ile ekran görüntü alma özelliği de çember içine alınan bölgenin ekran görüntüsü alma şeklinde çalışıyor.

Yani burada bütün bir ekranın görüntüsü almaktan bahsetmiyoruz. Arama çemberi ile ekran görüntüsü alma, belirli bir alanın kare içine alınması şeklinde çalışıyor. Yani belirli bir alanı çember içine aldıktan sonra bu alanı kopyalamanız ve paylaşmanız mümkün olacak. Kısacası arama çemberi özelliği ile belirli bir alanın ekran görüntüsünü almak mümkün olacak.

Yine bu alınan ekran görüntüsünü düzenlemek ya da direkt olarak paylaşmanız da mümkün hale gelecek. Circle to Search ile alışveriş yapmak, belli bir alanı karalayıp arama yapmak gibi ilginç özellikler karşımıza çıkacak.

Yeni Android 15 özelliği ortaya çıktı!

Google'ın arama çemberi özelliği için daha farklı seçenekler ekleyeceği de tahminler arasında. Buna göre Google, bu özelliği daha fazla Android telefona getirmeyi planlıyor. Ancak şu an için özelliğin Android 15 öncesi modellere gelip gelmeyeceği belli değil.

Arama çemberi özelliği bu kadar olumlu gibi görünse de işe yaramadığı ve sorun yaratan tarafları da yok değil. Buna göre özellik bildirim çubuğu açıkken kullanılamıyor. Ancak bu hatanın kısa süre içinde çözülmesi beklentiler arasında.

Peki sizce Circle to Search yani arama çemberi özelliği ile ekran görüntüsü alma daha mı pratik? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.