Google, Gemini 1.5 Pro ile Yapay Zeka Yeteneklerini Kullanıma Sunuyor

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Google, Gemini 1.5 Pro modelini açarak bugüne kadarki en gelişmiş yapay zekasını kullanıma sundu. Geliştiriciler ve kullanıcılar artık Gemini 1.5 Pro'nun yeteneklerinden yararlanabilir. Peki yeni yapay zekanın özellikleri neler?

Google Gemini 1.5 Pro ücretsiz sunuluyor

Gemini 1.5 Pro, doğal dil işleme alanında büyük bir sıçramayı temsil ediyor. Model, önceki sürümlerden çok daha büyük olan 1 milyon jetona kadar işlem yapabiliyor. Google'ın açıklamasına göre bu; bir saatlik videoyu, 11 saatlik sesi, 30 bin satırdan fazla kod içeren bir dosyayı işleyebileceği anlamına geliyor.

Google'ın kendi testlerinde, yapay zeka 10 milyondan fazla jetonu başarıyla işleyebildi. Gemini 1.5 Pro'nun yeteneklerini gösteren bir sayfa ise 1300 sayfalık Savaş ve Barış romanını sadece 305 saniyede özetleyebildiğini ortaya koydu.

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Gemini 1.5 Pro'ya şu anda tamamen ücretsiz olarak erişebilirsiniz. İlk olarak bu Google sayfasına gitmeli ve bir Google hesabıyla oturum açmalısınız. Ardından platform üzerinden yapay zekaya erişim hakkı kazanacaksınız.

Ancak modelin henüz test aşamasında olduğunu ve yanlış cevaplar verebileceğini unutmamak gerekiyor. Bu kapsamda Google, kullanıcıların aldığı sonuçları izleyeceğini ve yapay zeka modelini buna göre geliştireceğini de söyledi.

Google ayrıca geliştiricilere AI Studio'da Gemini 1.5 Pro'ya doğrudan erişim sağlamak için bir API sunmaya başladı. Bu, çeşitli uygulamalarda Gemini 1.5 Pro'nun kullanılabileceği anlamına geliyor.