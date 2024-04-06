Google Kitaplar, yapay zeka tarafından üretilen düşük kaliteli içeriği endeksliyor

Google Kitaplar, yapay zeka tarafından üretilen düşük kaliteli içeriğin endekslenmesi konusunda yeni bir tartışma başlattı. Bu nedenle artık google da yapay zekanın ürettiği "çöp içerik" olarak adlandırılan bir sürü gereksiz bilgi de arama sonuçlarında çıkabilecek. Bu hamle, yapay zeka kullanmadan özgün içerik üreten kesimi oldukça kızdırdı. İşte ayrıntılar…
Google, yapay zeka tarafından üretilen kalitesiz kitapları öne çıkaracak
Arama sonuçlarında yer alan bu AI üretimi kitaplar, özellikle dil kullanımını tarihsel olarak izleyen araştırmacılar için önemli bir araç olan Google Ngram görüntüleyicisini etkileyebilir. "Son bilgi güncellemem itibarıyla" gibi anlamsız bir cümleyi içeren ChatGPT üretimi kitaplar, artık arama ile kolayca bulunabiliyor.
Bazı AI üretimi kitaplar, mevcut olayları yansıtmayan ve güncelliğini yitirmiş bilgiler içeriyor. Örneğin, "Bears, Bulls, and Wolves: Stock Trading for the Twenty-Year-Old" adlı içerik, finansal piyasalar hakkında sığ, Wikipedia düzeyinde bir analiz sunuyor.
Google'da bu aramaları yapmak artık ücretli olabilir!
Diğer örneklerde, AI'ın bilgi güncellemeleri eski olduğundan, kitaplar yayımlandığı anda bile geçerliliğini yitirmiş bilgiler içeriyor. Google, bu yapay zeka üretimi kitapların Ngram görüntüleyici sonuçlarını etkilemediğini söylüyor.
Ancak, bu kitapların gelecekte Ngram görüntüleyicinin veri setlerinden filtrelenip filtrelenmeyeceği belirsiz. Eğer AI tarafından üretilen içerikler Ngram sonuçlarını etkilemeye başlarsa, bu, araştırmacıların kültürel değişimleri izlemesi için kullandığı bu aracın anlamını ve güvenilirliğini tamamen değiştirebilir.
AI tarafından üretilen metinler, Google Kitaplar'a dahil edilerek yeni modellerin eğitiminde kullanılabileceğini gösteriyor. Bu durum, AI içeriğinin kendi kendini besleyen bir döngüye girmesi riskini taşıyor. Google, yapay zeka tarafından üretilen kitapları Google Kitaplar'dan filtreleme konusunda bir politika geliştirip geliştirmediğini de açıklamıyor.
Bu durum, AI tarafından üretilen metinlerin yaygınlaşmasının, hem çevrimiçi içeriklerin doğruluğu hem de akademik araştırmalar üzerinde ciddi etkiler yaratma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Google'ın bu konudaki yaklaşımı ve alacağı önlemler, dijital yayıncılık dünyasında önemli bir dönüm noktası olabilir.
İnternette bilgi kirliliğine yol açabilecek çöp içeriklerin artan varlığı ve etkisi, dijital dünyada nasıl bir değişime yol açacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Google Kitaplar, yapay zeka tarafından üretilen düşük kaliteli içeriği endeksliyor - Son Dakika
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