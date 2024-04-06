Google Pixel 7 ve Pixel 8 Kullanıcıları Telefon Sorunuyla Karşı Karşıya

Google Pixel 7 ve Pixel 8 kullanıcıları, Mart ayındaki güncelleme hatasından bu yana ciddi bir telefon sorunuyla karşı karşıya. Kullanıcılar, gelen aramaların telefonlarında gösterilmediğini ve telefonlarının kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. İşte ayrıntılar…
Google'ın Mart ayındaki güncelleme hatası nedeniyle Pixel 7 ve 8 telefonlar resmen işlevini yitirdi
Google'ın yardım forumlarında, birçok Pixel kullanıcısı, Mart ayından itibaren telefonlarında aramaların ulaşmadığından şikayetçi. Kullanıcılar, telefonlarının hiç çalmadığını ve birisi onları aradığında bunu ancak sesli mesaj bildirimlerinden anladıklarını ifade ediyorlar. Benzer şekilde, bazı SMS'lerin de gecikmeli olarak iletildiği bildiriliyor.
Bu sorunun yalnızca belirli bir ülke veya bölgeyle sınırlı olmadığı, Pixel 7 ve Pixel 8 serisi kullanıcıları tarafından küresel çapta yaşandığı belirtiliyor. Bu durum, sorunun bir servis sağlayıcıdan kaynaklanmadığını, daha geniş bir yayılım gösterdiğini gösteriyor.
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Kullanıcılar, sorunun muhtemelen Mart ayında yapılan Pixel akıllı telefon güncellemesinden kaynaklandığını düşünüyorlar. Ancak sorunun tam nedeni henüz bilinmiyor ve kullanıcılar güncellemenin ardından bu sorunları yaşamaya başladıklarını belirtiyorlar.
Nisan güncellemesini yükleyen kullanıcılar bile hala aynı sorunu yaşıyorlar. Google, bu konuda forumda herhangi bir açıklama yapmadı. Bir kullanıcı, Google desteği ile yaptığı görüşmede, destek ekibinin sorunu çözemediğini paylaştı.
Kullanıcıya mobil bağlantıları sıfırlaması veya telefonu tamamen resetlemesi önerildi. Bu çözümler kısa bir süre için işe yarasa da, sorun tekrar ortaya çıktı. Bu durum, Google Pixel kullanıcılarını büyük bir belirsizlik ve rahatsızlık içinde bırakıyor.
Kullanıcıların yaşadıkları bu sıkıntılar ve Google'ın henüz bir çözüm sunmamış olması, teknoloji dünyasında soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Google'ın bu sorunu nasıl çözeceği ve kullanıcıların güvenini nasıl geri kazanacağı merak konusu.
Sizce bu sorun, Google'ın mobil cihaz pazarındaki konumunu nasıl etkileyecek? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Google Pixel 7 ve Pixel 8 Kullanıcıları Telefon Sorunuyla Karşı Karşıya - Son Dakika
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