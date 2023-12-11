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Google Pixel 8'in yapay zeka özelliği Samsung telefonlara geliyor - Son Dakika
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Google Pixel 8'in yapay zeka özelliği Samsung telefonlara geliyor

Google, Pixel 8'in yapay zeka ile duvar kağıdı üretebilme özelliğini Samsung modellerine getiriyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde benzersiz duvar kağıtları oluşturabilecekler. Ayrıca Android 14 ile birlikte gelen diğer özellikler de kullanıcılara daha fazla özelleştirme imkanı sunuyor.

Google Pixel 8\'in yapay zeka özelliği Samsung telefonlara geliyor
11.12.2023 - 19:13,
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Akıllı telefon işindeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Google'ın geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Pixel 8 ailesiyle birlikte kullanıcılara sunduğu yapay zeka ile duvar kağıdı üretebilme özelliği diğer telefonlara da geliyor. İşte sevilen özelliği deneyimleyecek telefonlar!

Pixel 8'in yapay zeka ile duvar kağıtları üretme özelliği Samsung'a geliyor

BenIt Bruhner Pro isimli X kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellere göre Google Pixel 8'in yapay zeka ile duvar kağıdı (Generative AI Wallpapers) özelliği Android 14 tabanlı One UI 6.1 sürümüyle Samsung modellerine gelecek.

One UI 6.1 – New features and improvements – A THREAD!!!

1. AI Generated wallpapers!!!

Express yourself using all unique wallpapers!!!

2. Weather and portrait affects for lock screen!!!

Change the theme and mood!#OneUI6 #Samsung #OneUI61 #GalaxyS24Ultra #GalaxyS23Ultra pic.twitter.com/O3dgNEk0YU

— BenIt Bruhner Pro (@BennettBuhner) December 10, 2023

Bu özellik sayesinde kullanıcılar yapay zekanın sunduğu nimetlerden faydalanarak kendilerine benzersiz duvar kağıtları oluşturabilecekler. Bu özelliğin ilerleyen dönemlerde daha fazla Android telefona gelmesi kuvvetle muhtemel.

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Android 14 özellikleri

Android 14 ile kullanıcılara cihazlarını daha fazla özelleştirme imkanı sunuluyor. Örneğin şirketin Android 12 ve 13 ile başlattığı Material You adlı tasarım dilini bir üst seviyeye çıkıyor. Bilindiği üzere bu özellik, uygulama simgelerini, kullanıcı arayüzü öğelerini, ayarları ve çok daha fazlasını kullanılan duvar kağıdının renklerine göre belirli bir renk şemasını takip edecek şekilde otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Google Pixel 8'in yapay zeka özelliği Samsung telefonlara geliyor

Yeni güncellemeyle beraber kullanıcılar artık özel kilit ekranı widgetları ayarlayarak favori uygulamalarına ve işlevlerine hızlı bir şekilde erişim sağlayabilecek. Bunun yanı sıra widgetlar, renkler, yazı tipleri ve daha fazlası için özel olarak hazırlanan şablonlar sunan kilit ekranı ve ana ekran özelleştirmeleri de kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Yeni sürümde en çok dikkat çeken detaylardan bir diğeri de yapay zeka üretimi duvar kağıtları. Ancak şu an için bu özellik ilk olarak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde mevcut olacak. İlerleyen dönemlerde ise diğer modellere gelecek. Öte yandan fotoğraflarda Ultra HDR görüntü formatı desteklenecek.

Güncellemeyle gelen diğer dikkat çeken yenilikler şöyle;

Desteklenen cihazları web kamerası olarak kullanabilme özelliği

Uygulama izinlerinin daha güvenli ve kapsamlı hale getirilmesi

Gelişmiş PIN özelliği

Font boyutları yüzde 200'e kadar artırılabiliyor

Health Connect uygulamasına merhaba

Bildirimler artık kameradaki veya ekrandaki flaşlarla senkronize edilebiliyor

Kaynak: Shiftdelete
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