Google'ın geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Pixel 8 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak satışa çıkarmaya hazırlandığı Pixel 8a için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili ilk ayrıntılar kasım ayında gelirken, son raporlar modelin bazı kilit özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte Google Pixel 8a özellikleri, tasarımı ve potansiyel tanıtım tarihi!
Google Pixel 8a özellikleri ve tanıtım tarihi
Android Authority, mayıs ayında düzenlenecek Google I/O konferansında tanıtılması beklenen Pixel 8a'nın özelliklerini paylaştı. Buna göre akıllı telefon; 120 Hz yenileme hızı sunan 6,1 inç FHD+ çözünürlüklü OLED bir ekrana sahip olacak. Bununla birlikte 1.400 nitlik tepe parlaklığı ve HDR teknolojisini destekleyecek.
Bilindiği üzere geçen sene vitrine çıkan Pixel 7a'da 90 Hz'lik bir yenileme hızı karşımıza çıkmıştı. Yeni akıllı telefon yukarıda da görüldüğü gibi özellikle ekran tarafında ciddi iyileştirmelerle gelecek. Bunun dışında model, Tensor G3'ün hız aşırtmalı bir versiyonundan güç alacak. Hatta ürünün geçtiğimiz yılki Geekbench performans testi sonuçları tek çekirdekte 1.218 ve çok çekirdekteyse 3 bin 175 puan.
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Google Pixel 8a kutu görseli MySmartPrice tarafından paylaşıldı. Görsellere göz attığımızda telefonun tasarımını net bir şekilde görebiliyoruz. Burada geçmiş modellere kıyasla daha yuvarlak çerçeveler ve kompakt bir görünümün tercih edildiğini söyleyebiliriz. Kamera kurulumun boyutunda da bir küçülme söz konusu.
Akıllı telefonun selefi Google Pixel 7a'nın teknik özellikleri ise şöyle;
Ekran: 6.1 inç, FHD+, 90 Hz, OLED
İşlemci: Google Tensor G2
Batarya: 4,385 mAh, 20W kablolu ve 5W kablosuz şarj
Kamera: 64 Megapiksel ana (ƒ/1,89 diyafram, 80° görüş alanı, 0,8 µm piksel genişliği) ve 13 Megapiksel ultra geniş açı (ƒ/2,2 diyafram, 120° görüş alanı, 1,12 µm piksel genişliği)/ 13 Megapiksel selfie
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 128 GB
İşletim sistemi: Android 13
Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 2, Dual-SIM
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