Google Pixel 8a Tasarımı, Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Teknoloji

Google Pixel 8a Tasarımı, Özellikleri ve Fiyatı

Google Pixel 8a Tasarımı, Özellikleri ve Fiyatı

Google'ın standart Pixel modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olan 'a' serisinin devamı için çok az bir zaman kaldı. Akıllı telefonla ilgili şimdiye dek ortaya çıkan bilgiler selefinin üzerine kritik yeniliklerle geleceğini gösteriyor. Son raporlarsa akıllı telefonun tasarımına dair akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. İşte Google Pixel 8a tasarımı, özellikleri ve fiyatı!

09.04.2024 15:18
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Google'ın standart Pixel modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olan "a" serisinin devamı için çok az bir zaman kaldı. Akıllı telefonla ilgili şimdiye dek ortaya çıkan bilgiler selefinin üzerine kritik yeniliklerle geleceğini gösteriyor. Son raporlarsa akıllı telefonun tasarımına dair akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. İşte Google Pixel 8a tasarımı, özellikleri ve fiyatı!

Google Pixel 8a tasarımı, özellikleri ve fiyatı

Google Pixel 8a'nın canlı görüntüsü TechDroider tarafından sızdırıldı. Buna göre akıllı telefon tasarım konusunda selefine büyük ölçüde benzerlik gösterecek. Aradaki tek fark yeni modelin daha yuvarlak çerçevelere sahip olması.

Google Pixel 8a Tasarımı, Özellikleri ve Fiyatı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar, Google Pixel 8a'nın teknik özelliklerini ve fiyatını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda 6.1 inç FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızı sunan OLED bir panel karşımıza çıkacak.

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Cihazda kullanılacak işlemci Tensor G3 olacak. Hatta yonga setinin geçen yılki Geekbench performans testi sonuçları tek çekirdekte 1.218 ve çok çekirdekteyse 3 bin 175 puan. Bununla birlikte 128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Akıllı telefonun mayısta düzenlenecek Google I/O konferansında tanıtılması bekleniyor.

Önde 13 Megapiksel selfie kamerası, arkada ise OIS destekli 64 Megapiksel ana ve 13 Megapiksellik bir ultra geniş açı sensöründen oluşan yatay çift kamera mevcut olacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak cihaz, 27W hızlarında şarj olabilen 4,500 mAh'lik bir pilden beslenecek. Son olarak modelin fiyat aralığı 500 ila 550 dolar arasında olacak.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Google Pixel 8a Tasarımı, Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika

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