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Google Play Store'da Virüs Bulunan Uygulamalar - Son Dakika
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Google Play Store'da Virüs Bulunan Uygulamalar

McAfee Mobil Araştırma ekibi, Xamalicious kötü amaçlı yazılım bulaşmış 25 uygulamayı ortaya çıkardı. Google bu virüslü uygulamaları Play Store'dan kaldırdı, ancak telefonlarda hala bulunabilirler. Uygulamaları silin ve hesaplarınızı kontrol edin. McAfee araştırmacılarına göre, Xamalicious virüsü Xamarin kaynaklı mobil platform üzerine oluşturulmuş bir virüstür. Bu virüs, cihaz kontrolünü ele geçirebilir ve izinsiz eylemler gerçekleştirebilir. Google Play Store'dan indirilemeyen uygulamaları kontrol etmek ve güvenliğinizi sağlamak için antivirüs programı kullanabilir veya telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

Google Play Store\'da Virüs Bulunan Uygulamalar
29.12.2023 - 08:27,
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Googl,e virüs bulunan uygulamaları kaldırdı. McAfee Mobil Araştırma ekibi kısa süre önce Xamalicious kötü amaçlı yazılım bulaşmış 25 uygulamayı ortaya çıkardı. Bunların birçoğu da Google Play Store'da yayınlananlardan.

Google o tarihten itibaren bu virüslü uygulamaları Play Store'dan kaldırdı. Fakat hala telefonunuzda yüklü olabilirler. Eğer böyle bir durum varsa uygulamaları hemen silin ve hesaplarınızı kontrol edin. İşte o uygulamalar…

Google Play Store içinde virüs bulunan uygulamalar!

Logo Maker Pro – +100,000 indirme

Essential Horoscope for Android – +100,000 indirme

3D Skin Editor for PE Minecraft – +100,000 indirme

Auto Click Repeater – +10,000 indirme

Count Easy Calorie Calculator – +10,000 indirme

Sound Volume Extender – +5,000 indirme

LetterLink – +1,000 indirme

NUMEROLOGY: Personal Horoscope & Number Predictions – +1,000 indirme

Step Keeper: Easy Pedometer – +1,000 indirme

Track Your Sleep – +500 indirme

Sound Volume Booster – +100 indirme

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot – +100 indirme

Universal Calculator – +100 indirme

Google Play Store'da Virüs Bulunan Uygulamalar

McAfee araştırmacılarının açıkladığı üzere, Xamalicious, Xamarin kaynaklı mobil platform üzerine oluşturulmuş bir virüs türüdür. Bu virüsün bulaştığı uygulamalar, erişilebilirlik ayarlarına erişim sağlar. Sonrasında ise cihaz, sahibinin haberi olmadan bir sunucuyla iletişim kurmaya başlar.

Bu sunucu daha sonrasında cihazınıza istediği gibi erişim sağlar. Hatta cihaz kontrolünü ele geçirebilir. Ayrıca reklamlara tıklamak, bilmediğiniz uygulamaları yüklemek ve dolandırıcılık gibi kullanıcının izni olmayan eylemler gerçekleştirme ihtimali vardır.

Xamarin'in kullanılması, kötü amaçlı yazılımcıların uzun süre aktif kalmasına ve tespit edilmemesine olanak tanıdı. Virüsü gizlemek için APK dosyaların indirilmesini sağlayan yazılımcılar bu sayede tespit edilmekten kurtuluyorlar. Buna ek olarak verileri sızdırmak ve sunucuya bağlamak için farklı gizleme teknikleri ve özel şifrelemeler uyguladılar.

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Fakat bu uygulamalar artık Google Play Store'dan indirilemiyor. Bu iyi bir haber olsa da uygulamaları zaten indirdiyseniz Google virüsleri uzaktan kaldıramaz. Kendinizi güvene almak için uygulamalarınızı gözden geçirin ve bu uygulamalardan kurtulun.

İçinizi rahatlatmak istiyorsanız bir antivirüs programı indirmeniz ve test etmeniz sizin için yararlı olacaktır. Yada bütün hesaplarınızdan çıkış yapın. Sonrasında telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmek ve virüs taraması yapmak da seçeneklerden biri olacaktır.

Kaynak: Shiftdelete
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