Google Play, çekilişle ücretsiz akıllı telefon dağıtıyor. Bir süredir Google Play'de yer alan Play Points uygulaması şimdi de 29 Mart-4 Nisan arasında devam eden Süper Haftalık Ödül çekilişi ile başka bir seviyeye geldi. Buna göre Google, Android kullanıcılarına Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini ücretsiz dağıtmaya başladı. İşte çekilişe katılma şartları.
Google Play çekilişiyle ücretsiz Pixel 8 Pixel 8 Pro kazanmak mümkün
Ülkemizde satılmasa da Android dünyasının en iyi akıllı telefon modellerinden biri de Pixel 8 ve Pixel 8 Pro. Bu iki Amiral gemisi akıllı telefonu ücretsiz elde etmek için çekilişe katılmanız yeterli. Tabii ki modeller Türkiye'de satılmadığı için Google Play Points Süper Haftalık Ödül çekilişi Türkiye'de yapılmıyor.
Ancak Türkiye'de bu çekiliş yapılmasa da haftalık Play Points çekilişi yapılıyor. Çoğu Android kullanıcısı ise Google Play Points'in ne olduğunu da bilmiyor. Google'ın yeni uygulamaya başladığı bu uygulama ile oyun indirip oynadıkça puan biriktirmeniz mümkün. Ancak en çok Play Points puanı uygulama içi satın alma ile kazanıyorsunuz.
Google, her satın almanız sonrası size bir puan veriyor. Yine Google Play Points Altın, Platin ve Elmas adında üç puan türüne sahip. Belli bir puan seviyesine geldiğinizde Altın ve sırasıyla Platin ve Elmas oluyorsunuz. Eğer Altın, Platin ve Elmas üye olursanız her hafta düzenlenen çekilişe katılma hakkına da sahipsiniz.
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İşte Google Play Süper Haftalık Ödül ile Pixel 8 ve Pixel 8 Pro kazanacak 200 kişiden biri olmak için Altın, Platin ve Elmas üyelerden biri olmanız gerekiyor. Altın üyelik için 2000, Platin için ise 10 bin Play Points puanı biriktirmeniz gerekiyor. Yine bu seviyede kalmak için de bir sene içinde aynı puanı kazanmanız lazım.
Çekilişle ücretsiz Pixel 8 ve Pixel 8 Pro dağıtılan Süper Haftalık Ödül ve dağıtılan ödüller
Pixel 8 Pro (Nane Yeşili) — 100 adet
Pixel 8 (Nane Yeşili ) — 100 adet
1000 Google Play Puanı — 10.400 kullanılabilir
500 Google Play Puanı — 23.800 mevcut
Türkiye'de yapılan çekilişle sadece Play Points puanlarını kazanabiliyorsunuz. Bu Play Points'leri ise Google Play kredisine çevirmeniz mümkün. Buna göre 100 Play Points ile 1 TL değerinde Google Play Kredisi alabiliyorsunuz.
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