Google Podcasts Kapatılıyor: Google'ın 293. Girişimi Tarihe Karışıyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google'ın Google Podcasts uygulamasını kapatma kararı almasıyla şirketin 293. girişimi de tarihe karışacak.
AA muhabirinin "Killed by Google" web sayfasından derlediği bilgilere göre, bugüne kadar Google tarafından başlatılan ancak çeşitli sebeplerle kapatılıp tarihe karışan 293 girişim mevcut.
Google'ın büyük beklentilerle yola çıktığı ancak tarihin tozlu sayfalarına karışan Google Glass, Google Stadia, Google+, Google Hangouts ve Google Play Music gibi uygulamalara geçen hafta Google Podcasts de eklendi.
Dünya çapında sadece Android cihazlara 500 milyondan fazla yüklenen Google Podcasts uygulaması, 5 yılı aşkın süredir podcastleri keşfetmek isteyen kullanıcılar için öne çıkan uygulamalardan biri olmuştu.
2024 yılı içinde yayın hayatına son verileceği duyurulan Google Podcasts uygulaması için şirket, kullanıcıların verilerini YouTube Music uygulamasına taşımasını istiyor. Böylece Google aracılığıyla podcast dinlemek isteyen kullanıcılar, artık YouTube Music platformu üzerinden istedikleri kanallara ulaşabilecek.
Google tarafından daha önce yayın hayatına son verilen bazı önemli uygulamalar ise şunlar:
Google Glass
Tüketici odaklı ilk gözlüğünü 10 yıl önce piyasaya süren şirket, aradan geçen zamanda büyük beklentilerle çıktığı yolculukta umduğunu bulamadı.
Artırılmış gerçeklik anlamında hem kullanıcının gözünün önüne bilgileri getiren hem de fotoğraf ve video çekme olanağı sunan gözlükler, yüksek fiyatı nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi.
2017'de gözlüğü sadece işletmeler için üreteceğini duyuran şirket, artık yeni satış yapmayacağını bildirdi.
Google Stadia
Google'ın en büyük girişimlerinden biri olan bulut tabanlı oyun hizmeti Google Stadia, beklentileri karşılayamaması sonucu kapatıldı.
Büyük umutlar bağlanan ve ilk kez açıklandığında oyun ekosistemini büyük oranda değiştireceği düşünülen proje, tarihteki başarısız girişimler arasına adını yazdırmış oldu.
Google+
Google tarafından 2011'de hayata geçirilen Google Plus (Google+) Facebook ve X (Twitter) gibi sosyal medya ağlarına benzer bir yapıda bulunuyordu. Google'ın sahibi olması sebebiyle büyük ümitlerle kurulan sosyal medya ağı 2019 yılına gelindiğinde kapandı.
Platform, yayın hayatı boyunca bir türlü istenilen yaygınlık oranına ulaşamayarak başarısızlığa uğramıştı.
Google Hangouts
Google'ın mesajlaşma uygulaması olarak kabul edilen Google Hangouts, 2011'de şirket tarafından kullanıma sunuldu.
Dönemin sohbet uygulamalarıyla büyük bir yarış halinde olan Google Hangouts, diğer mesajlaşma uygulamalarının kullanım oranlarını artırmasıyla popülerliğini yitirmeye başladı. Şirket de 1 Kasım 2022 itibarıyla Hangouts uygulamasına son verdi.
Son Dakika › Teknoloji › Google Podcasts Kapatılıyor: Google'ın 293. Girişimi Tarihe Karışıyor - Son Dakika
Amazon Prime Gaming, Nisan ayında kullanıcılarına 15 ücretsiz oyun sunacak. Ayrıca Prime Gaming üyeleri, Overwatch 2, Hearthstone, World of Warcraft ve Riot Games oyunlarında çeşitli oyun içi hediyelerden faydalanabilecekler.
Ford, uzun zamandır beklenen üç sıralı SUV da dahil olmak üzere elektrikli araçlar için bazı gecikmeleri duyurdu. Otomobilin gelecek yıl çıkması planlanıyordu ancak şimdi 2027 yılına ertelendi. Şirket, gelişen pil teknolojisinden yararlanmak için ekstra zaman kullanacaklarını ve Kanada iş gücü üzerindeki etkisini azaltmak için hamleler yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, yeni nesil elektrikli pikapın da 2025'in sonundan 2026'ya ertelendiği belirtildi. Ford, hibrit araçlara yönelik yeni bir hamle yapacaklarını ve 2030 yılına kadar Ford Blue serisinde hibrit güç aktarma organları sunmayı planladıklarını duyurdu. Ford, elektrikli araçlara bağlılığını sürdürdüğünü ve akü tesislerinin inşasına devam ettiklerini vurguladı.
Mars'ın yüzeyindeki olukların sadece antik su değil, süblimleşme yoluyla da şekillendiği keşfedildi. CO2 buzunun süblimleşmesiyle oluşan gazın, olukları şekillendirdiği düşünülüyor. Bu buluş, Mars'ta suyun hala var olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor ve Mars'ta yaşamın ortaya çıkma sürecinin daha kısa olabileceğini gösteriyor.
Epic Games Store, her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu ücretsiz hale getiriyor. Bu hafta ise Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oyunları ücretsiz olarak sunuluyor. Oyunları kütüphanenize eklemek için Epic Games Store web sitesine veya masaüstü uygulamasına girip adımları takip etmeniz yeterli. Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oyunlarına normalde Steam üzerinden 2 bin TL'den fazla ödeme yapmanız gerekiyor, ancak Epic Games Store'dan 11 Nisan saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyunlar sonsuza kadar sizin olacak.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalmasıyla birlikte 'rent a car' sektöründe dolandırıcılık vakaları artıyor. Dolandırıcılar, kurumsal araç kiralama firmalarının web sitelerini kopyalayarak sahte siteler oluşturuyor ve vatandaşları mağdur ediyor. Araç kiralama işletmecileri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor ve erken rezervasyon yapmalarını öneriyor.
Britanya Akademisi Film ve Sinema Ödülleri (BAFTA), düzenlediği anketle Lara Croft'u tüm zamanların en önemli oyun karakteri seçti. Yaklaşık 4000 oyuncunun katıldığı ankette, Lara Croft'un birinci sırada olması kadın hakları aktivistlerinin dikkatini çekti. Ancak bazı oyuncular, diğer popüler karakterlerin Lara Croft'un önüne geçmesi gerektiğini düşünüyor.
Evde elektrik üretebilmek için EcoFlow tarafından geliştirilen PowerStream Mikro İnvertör nedir, ne işe yarar?
Sizin düşünceleriniz neler ?