Google, sahte kripto para yatırımı ve borsa uygulamaları geliştiren Çinli geliştiricilere dava açtı

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Android akıllı telefonların uygulama mağazası Play Store'da sağlıktan e-ticarete, bankacılıktan eğitime kadar birçok kategoride binlerce uygulama seçeneği bulunuyor. Bunlar hayatımıza büyük katı sağlıyor. Tabii bilgisayar korsanları da bu sırada boş durmuyor. Her yıl Play Store'da yüzlerce zararlı uygulama keşfediliyor ve kaldırılıyor. Google'ın denetim duvarını aşmayı başaran bu uygulamalar, zarar da yaratabiliyor. Son olarak tam bu sebepten ötürü Google, iki Çinli uygulama geliştiricisine dava açtı.

Google, insanları dolandıran uygulama geliştiricilerine dava açtı

Yunfeng Sun (takma adı Alphonse Sun) ve Hongnam Cheung (takma adları Zhang Hongnim ve Stanford Fischer) isimlerindeki bu geliştiriciler, sahte kripto para yatırım ve borsa uygulamaları geliştirerek dolandırıcılık yapmaları nedeniyle suçlanıyor.

İkili, 2014 ve 2019 yılları arasında 87 sahte uygulama geliştirdi ve bu uygulamalar, dünyanın dört bir yanında en az 100 bin kişiye ulaştı. Geliştiricilerin kullanıcılara sahte yüksek getiri vaatlerinde bulunarak dikkat çekmeye çalıştığı belirtiliyor.

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Aktarılan bilgilere göre kullanıcıların uygulamalara küçük miktarlarda yatırım yapmalarına ve çekim yapabilmelerine izin vererek bir güven ortamı oluşturdular. Bu sayede kullanıcılar kendilerini güvende hissederek daha fazla para yatırmaya teşvik edildi.

Ancak yatırılan miktarlar arttıkça maalesef dolandırma vakaları oluşmaya başladı. Kullanıcıların yatırdıkları paralar da gerçekte piyasada herhangi bir etki yaratmıyordu. Zira bu, sistem arka planında yalnızca değişen bir sayıdan ibaretti.

Dolandırıcıların binlerce kişiyi sosyal medyada tanıtım yaparak çektiği söyleniyor. Hatta bunun için profesyonel ekran yüzleriyle bile çalışmışlar.

Zarar büyük

Davanın detaylarına göre zarar için net bir miktar belirtilmese de mağdurların birkaç bin ila 75 bin dolarlık kaybı olduğu bildiriliyor. Google ise 75 bin dolardan fazla zararı olduğunu söylüyor. Davanın nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz.