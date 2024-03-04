Google Şifre Yöneticisi ile Parola Paylaşımı Mümkün Olacak

Teknoloji

Google'ın, Chrome ve Google Play Hizmetleri için geçerli olan Şifre Yöneticisi'nde önemli yenilikler üzerinde çalıştığı bildirildi. Şifre yöneticisine gelecek özellik sayesinde parolalarınızı aile üyeleriyle paylaşmak mümkün olacak.

Google Şifre Yöneticisi artık aile üyeleriyle paylaşılabilecek

Google, Şifre Yöneticisi uygulamasında bir hesabı farklı cihazlarda kullanmayı kolaylaştırıyor. Hem Android hem de Chrome için kullanılan bu hizmet, çok yakında şifrenizi paylaşmayı kolaylaştıracak. Böylece hesabı aile üyeleriyle paylaşmak da mümkün hale gelecek.

Paylaşım desteği ilk olarak Chrome şifre yöneticisinin masaüstü sürümünde keşfedildi. Ardından benzer bir özellik Google Play Hizmetleri güncellemesinin kodunda bulundu. Bu da Google'ın şifre paylaşımını hem masaüstü hem de Android cihazlara getirmeyi planladığını gösteriyor.

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Şifre paylaşım desteği aktifleştirildiğinde, kullanıcılar şifre yöneticisinde kayıtlı hesaplarında "Paylaş" düğmesi görecek. Bu butona tıklandığında, giriş bilgilerini Google aile grubu ayarlarınız aracılığıyla aile üyeleriyle paylaşmanız mümkün olacak.

Kimlik bilgilerini paylaştıktan sonra, hangi web sitesi için kullanılabilir olduğunu bildiren bir araç ipucu açılacak. Daha da önemlisi paylaşılan şifreler, daha fazla güvenlik için yalnızca diğer aile grubu üyeleri tarafından erişilebilir olacak.

Henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen, Android ve Chrome için şifre yönetimini kolaylaştıracağı görülüyor. Google, parola paylaşımını doğrudan ekosisteme dahil ederek, SMS ve e-posta gibi üçüncü taraf araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

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