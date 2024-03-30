Google Şifre Yöneticisi, telefonunuzdaki şifreleri doğrudan veri tabanına geçirebilecek

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Google Şifre Yöneticisi, son güncelleme ile birlikte oldukça beklenen bir özelliği hayata geçiriyor. Buna göre, uygulama artık telefonunuzda bulunan şifreleri istediğiniz takdirde direkt olarak kendi veri tabanına geçirebilecek.

Böylece kullanıcı deneyiminde gözle görülür bir iyileşme yaşanması bekleniyor. Chrome ile birebir entegre olduğu için rakiplerine oranla daha fazla tercih edilen uygulamanın, bu güncelleme ile beraber önemli bir atılım daha yapması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Google Şifre Yöneticisi, yeni güncelleme ile geliyor

Ücretsiz olması ile öne çıkan uygulama, Google ekosistemine tam uyumlu olduğundan dolayı özellikle Android cihazı olan kullanıcılar için en uygun çözüm gibi görünüyor. Böylelikle başka bir uygulama indirmeye gerek kalmadan Google platformları arasında hızla geçiş yaparak şifrelerinizi yönetebiliyorsunuz. Elbette şifre yöneticisi masaüstü cihazlarda da oldukça stabil seviyede çalışıyor.

Şu an için beta aşamasında olan Play Services v24.12 güncellemesi ile birlikte aktif olacağı söylenen bu özelliğin, şifre yönetimi uygulamaları arasındaki rekabette Google'ı bir adım daha öne taşıması bekleniyor. Bu fonksiyona sahip olan başka uygulamalar olsa da, Google'ın bu özelliği getirmesi uzun süredir bekleniyordu.

Şifre entegre etme özelliği masaüstündeki Chrome uygulamasında daha önce de kısmen kullanılabiliyordu, ancak özelliğin mobil platformlar için nispeten yeni olduğunu söyleyebiliriz. Güncellemenin kısa bir süre içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını ümit ediyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Şifre Yöneticisi bu güncelleme ile birlikte kullanıcı sayısını gözle görülür oranda artırabilecek mi? Siz bu uygulamayı kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.