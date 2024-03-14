Google SIMA: Oyun Oynayan Yapay Zeka Modeli

Teknoloji

Son yıllarda teknolojinin giderek gelişmesi ile birlikte yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Bu alanda önde gelen firmalardan Google, geçtiğimiz aylarda büyük dil modeli Gemini'ı duyurdu.

Gemini ile tüm gözleri kendine çevirten şirket, akabinde Gemini Pro ve Gemma dil modellerini de tanıtarak yapay zeka alanında rekabeti kızıştırdı. Google, son olaraksa SIMA yapay zeka modelini geliştirdi. Peki Google SIMA nedir ve ne işe yarıyor? İşte tüm detaylar…

Google SIMA nedir?

Google'ın yapay zeka bölümü Google DeepMind ekibi tarafından geliştirilen Scalable Instructable Multiworld Agent veya kısa adıyla SIMA, tıpkı gerçek bir insan gibi 3D oyun oynayan bir yapay zeka modeli.

Aktarılan bilgilere göre SIMA, hareket etme, merdivene tırmanma, haritayı görüntüleme ve menüyü açma gibi 600 beceriye sahip. İnsanlar tarafından oynanan oyunların videoları kullanılarak ve gerçek oyuncuları taklit ederek eğitilen yapay zeka modeli için Valheim, No Man's Sky ve Goat Simulator 3 gibi popüler oyunlardan destek alındığı ve bazı oyun şirketleri ile iş birliği yapıldığı belirtiliyor.

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SIMA ve NPC'yi karıştırmamak gerekiyor. Bilindiği üzere NPC'ler, belirli bir oyun içerisinde yer alan karakterlerdir ve yalnızca o oyuna özeldirler. Örneğin Valheim oyunundan bir NPC'yi alıp Call of Duty gibi farklı bir oyunun içine yerleştirmek mümkün değildir.

SIMA ise oyunlar arası kullanım için tasarlandı. Aslında Google DeepMind ekibinin ana hedeflerinden birisi de bu, yani tüm oyunları oynayabilmesi. Yapay zeka modelinin ne zaman hayatımıza gireceği şimdilik bilinmiyor. SIMA, oyun oynamak için bir arkadaş arayanların yardımına koşacak gibi görünüyor.

Peki siz oyun oynayan yapay zeka modeli Google SIMA hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.