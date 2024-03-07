Google Yazılım Mühendisi Çinli Şirketlere Ticari Sırları Sızdırdı

Teknoloji

Eski bir Google yazılım mühendisi, şirketin yapay zeka ve makine öğrenimiyle ilgili ticari sırlarını çalmakla suçlanıyor. ABD'de görülen davaya göre mühendisin, Google'ın bünyesinde test edilen modelleri Çinli şirketlere gönderdiği iddia edildi.

Çinli mühendis Google yapay zekasını kopyaladı mı?

"Leon Ding" olarak da bilinen Linwei Ding isimli bir Googl çalışanı, dört kez ticari sır hırsızlığı yapmakla suçlandı. 38 yaşındaki Çin vatandaşı, geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

İddianameye göre Ding, 2019 yılında Google'da çalışırken, yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan donanım ve yazılım platformlarına dair bilgileri çaldı. Bu bilgiler arasında Google'ın özel çip tasarımları ve yapay zeka temelli süper bilgisayarları oluşturan yazılım altyapısı da bulunuyordu.

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ABD'li savcılar, Ding'in 2022 yılında Çinli bir teknoloji girişiminde de çalıştığını iddia etti. Google'a ait 500'den fazla gizli dosyayı bu şirkete aktardığı iddia edildi. Ayrıca geçtiğimiz yıl kendi şirketini kurmak ve Google'ın gelişmiş bilgi işlem yeteneklerini kopyalamakla da suçlanıyor.

Google ise Aralık ayında Ding'den şüphelenmeye başladı. Bunun üzerine istifasından hemen önce iş bilgisayarına el koydu. Bir Google sözcüsü, şirketin hırsızlığı önleme girişimlerinde bulunduğunu ve Ding'in özel belgeleri çaldığını tespit ettiğini söyledi.

Suçlu bulunması halinde Ding, 10 yıla kadar hapis ve her bir suç için 250 bin dolar para cezasına çarptırılacak. Dava kapsamında Adalet Bakanlığı, yabancı rakiplere fayda sağlayan ticari sır hırsızlığını engellemek istiyor.