Eski bir Google yazılım mühendisi, şirketin yapay zeka ve makine öğrenimiyle ilgili ticari sırlarını çalmakla suçlanıyor. ABD'de görülen davaya göre mühendisin, Google'ın bünyesinde test edilen modelleri Çinli şirketlere gönderdiği iddia edildi.
Çinli mühendis Google yapay zekasını kopyaladı mı?
"Leon Ding" olarak da bilinen Linwei Ding isimli bir Googl çalışanı, dört kez ticari sır hırsızlığı yapmakla suçlandı. 38 yaşındaki Çin vatandaşı, geçtiğimiz günlerde tutuklandı.
İddianameye göre Ding, 2019 yılında Google'da çalışırken, yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan donanım ve yazılım platformlarına dair bilgileri çaldı. Bu bilgiler arasında Google'ın özel çip tasarımları ve yapay zeka temelli süper bilgisayarları oluşturan yazılım altyapısı da bulunuyordu.
13213213132
ABD'li savcılar, Ding'in 2022 yılında Çinli bir teknoloji girişiminde de çalıştığını iddia etti. Google'a ait 500'den fazla gizli dosyayı bu şirkete aktardığı iddia edildi. Ayrıca geçtiğimiz yıl kendi şirketini kurmak ve Google'ın gelişmiş bilgi işlem yeteneklerini kopyalamakla da suçlanıyor.
Google ise Aralık ayında Ding'den şüphelenmeye başladı. Bunun üzerine istifasından hemen önce iş bilgisayarına el koydu. Bir Google sözcüsü, şirketin hırsızlığı önleme girişimlerinde bulunduğunu ve Ding'in özel belgeleri çaldığını tespit ettiğini söyledi.
Suçlu bulunması halinde Ding, 10 yıla kadar hapis ve her bir suç için 250 bin dolar para cezasına çarptırılacak. Dava kapsamında Adalet Bakanlığı, yabancı rakiplere fayda sağlayan ticari sır hırsızlığını engellemek istiyor.
Son Dakika › Teknoloji › Google Yazılım Mühendisi Çinli Şirketlere Ticari Sırları Sızdırdı - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Belediye Sineması açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kacır, sinema binasının kentin kültür sanat iklimine canlılık getireceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Kacır, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin havacılık serüvenini anlattı ve gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını inceledi.
"COSCO Shipping Libra" adlı konteyner gemisi tarafından taşınan Airbus uçağının burun, gövde ve yatay kuyruk dahil on büyük parçası, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nda bulunan Pasifik Uluslararası Konteyner Terminali'nde güvenli bir şekilde indirildi. Bu son teslimat, Airbus uçağının 700 büyük parçasının sıfır hatayla indirildiği bir kilometre taşı anlamına geliyor. Airbus'ın Avrupa dışındaki ilk nihai montaj hattı 2008 yılında Tianjin'de faaliyete geçmişti. Eylül 2023'te Airbus, artan talepleri karşılamak üzere Airbus'ın en yeni tek koridorlu uçakları olan A320 ve A321neo uçaklarını üretmek üzere Tianjin'de ikinci nihai montaj hattının temelini atmıştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)
Google, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini yayınladı. Android 15 / One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte Samsung telefonlarında birçok yeni özellik sunulacak. Ancak bazı modeller bu güncellemeyi almayacak.
Elon Musk, OpenAI'a karşı açtığı dava şartıyla şirketin isminin ClosedAI olarak değiştirilmesini istiyor. OpenAI ise Musk'ın suçlamalarını çürütmek için e-postaları paylaşıyor. Musk, davayı düşüreceğini söylese de hala eleştirilerine devam ediyor.
Honor, katlanabilir telefon pazarındaki en son yeniliği Magic V2'yi Türkiye'deki teknoloji tutkunlarına tanıttı. Honor Magic V2, 9,9 mm inceliğiyle dünyanın en ince katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, Paralel Space özelliği ile iki sistem çalıştırabilme yeteneği sunuyor. Honor Magic V2, katlanabilir telefon kategorisinde birçok ilki barındırıyor ve üst düzey fotoğrafçılık özellikleriyle de öne çıkıyor.
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, iyi projeler yapabilmek için teknolojinin iyi takip edilmesi, iyi anlaşılması ve özümsenmesi gerektiğini vurguladı. Öztürk, Türkiye'nin havacılık alanında önemli mesafeler aldığını belirtirken, Ar-Ge'nin bir yatırım olduğunu ve insan kaynağının bu süreçte en önemli değer olduğunu söyledi.
vivo, en güçlü tableti Pad 3 Pro için çalışmalarını hızlandırdı. Çin'den gelen yeni bilgiler Pad 3 Pro'nun devasa bataryasıyla öne çıkacağını gösteriyor. Pad 3'ün 80W hızlı şarjı destekleyen 11 bin 500 mAh bataryadan besleneceği söyleniyor. vivo Pad 3 Pro'da ayrıca 3K çözünürlüğe ve 144Hz'e kadar yenileme hızına sahip 12.95 inç LCD ekran, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı ve MediaTek Dimensity 9300 yonga seti bulunacak. Şimdiye kadar sızdırılan özellikler, vivo Pad 3 Pro'nun iş, oyun veya multimedyada sürükleyici bir deneyim sunacağını gösteriyor. Tanıtım tarihi henüz belirsiz olsa da, vivo'nun en yeni modeli büyük pili ve hızlı şarj desteğiyle tablet pazarında dikkat çekecek.
Güney Koreli çip şirketleri, Kuzey Kore yönetimi tarafından düzenlenen bir hack saldırısına maruz kaldı. Kuzey Koreli hackerlar, üst düzey 2 çip firmasının sunucularına sızarak kritik verileri çalmaya çalıştı. Bu olay, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı. Güney Kore hükümeti, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti ve önlemler alınacağını açıkladı. Kuzey Kore'nin çip ithal edemediği için Güney Kore teknolojilerini çalmayı planladığı iddia edildi.
Tesla'nın piyasa değeri son birkaç gündür düşüşte. Şirketin hisse fiyatı geriledi ve piyasa değeri 77 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Bu düşüşün nedenleri arasında Almanya'daki fabrikada çıkan yangın ve Çin'deki satışlardaki azalma yer alıyor. Tesla'nın piyasa değeri önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyecek, merak konusu.
Sizin düşünceleriniz neler ?